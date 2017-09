La motosierra

El pasado 26 de agosto el director, guionista y productor texano Tobe Hooper (1943, Austin) murió.Conocido por ser el responsable de la influyente cinta La Masacre de Texas (1974), película inspirada, según su co-guionista (comparte el crédito con Kim Henkel) y director, por el enrarecido ambiente cultural, social y político del Estados Unidos de principios de los setenta. Un ambiente en el que la gente sentía que sus políticos les habían dado la espalda tras lo sucedido en Vietnam y en Washington, con los escándalos de Watergate. En un momento histórico en el que los medios de comunicación ya no se sonrojaban a la hora de “mostrar” las “barbaridades” que el hombre cometía a diario contra sus semejantes, así que se prestaban a elevar a “mitos” a los criminales más salvajes junto con ese puñado de asesinos seriales que pululaban en varias regiones del país y que, como Hooper dijo en una entrevista a John Bowen para la revista Rue Morgue en el 2008: “… te hacía creer que el hombre era solo un monstruo que ‘usaba diferentes rostros’, así que literalmente le puse una máscara al monstruo de mi película”.Sí, La Masacre en Texas fue y es ese certero escupitajo en el rostro de lo “políticamente correcto” que sigue dando una clase de maestría sobre cómo crear tensión, cómo construir personajes y cómo hacer un clásico atemporal que todos quieran copiar. Tomando como punto de partida algo que sí sucedió a principios de los setenta: varios cementerios amanecieron con tumbas vandalizadas; Hooper arranca una historia cuya textura es la de una apergaminada pesadilla de las que jamás despertaremos. Sally (Marilyn Burns), su hermano Franklin (Paul A. Partain) y tres amigos más viajan a un poblado de Texas para ver qué le pasó a la tumba de su abuelo. Enojados tras comprobar que las autoridades no hacen gran cosa para encontrar a los responsables, los hermanos le proponen a sus amigos el ir a conocer la vieja finca de su familia. Y es ahí donde comienza el descenso al infierno que tantos han querido repetir. Resulta que dicha finca no solo queda en medio de la nada, sino que además ha sido ocupada por el clan Sawyer, una familia de caníbales en la que el encargado de hacer el “trabajo sucio” es el enorme Leatherface. Un hombre que esconde su rostro tras una máscara confeccionada por varios pedazos de rostros de sus víctimas, y que armado o con su martillo o con su motosierra intentará que ninguno de los jóvenes salga vivo de tan “inesperada visita”. Resulta curioso recordar que a pesar de su macabra trama, Hooper tenía la insana idea de que La Masacre en Texas (que en un inicio se llamaría Leatherface) tendría una clasificación apta para todo el público. Por ello cuidó no incorporar mucha sangre o truculencia, y mantuvo fuera los insultos. Pero tras varios cortes, todos con clasificaciones que iban de la X a la de solo adultos, decidió dejarla como estaba. Igual fue un trancazo en taquilla que sirvió para catapultarlo como uno de los grandes cineastas independientes de “cine género”. Y aunque este año se estrenará otro intento por “contar el inicio” del clan Sawyer, lo mejor es honrar a su creador y buscar y ver La Matanza en Texas. Para nada un título difícil de encontrar.