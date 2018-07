La movilización ciudadana, entre la apatía y el temor

Sintomático de la indolencia, o tal vez del miedo, que nos envuelve como sociedad, fue la cancelación, ayer, de la «Caminata por la paz» en Los Mochis. ¿O será que solo nos interesa participar en manifestaciones en tiempos electorales?



De siete asociaciones civiles que se comprometieron a integrar la marcha, solo asistió el presidente de una de ellas: Eduardo Castillo Contreras, de la asociación Una Ayuda, una Sonrisa.



La caminata tenía como objetivo exigir, de manera pacífica, un alto a la violencia en el municipio de Ahome, que a últimas fechas se pone de relieve con el asesinato de taxistas y conductores de Uber.



Castillo Contreras atribuyó la inasistencia al temor a represalias entre quienes confirmaron su participación.



Sin embargo, mencionamos la indolencia antes que el miedo, porque otras dos marchas ciudadanas el domingo (contra la trata de personas) que tuvieron lugar en Culiacán y en Los Mochis, se caracterizaron por su escasa participación, pese a que la convocatoria fue profusa y se lanzó en tiempo y forma.



¿O le echamos la culpa a «la calor»?



EL DEDO EN LA LLAGA. La versión impresa de EL DEBATE dedicó ayer sus principales páginas interiores a un drama que, no por añejo, deja de doler: la falta de apoyo financiero que enfrentan los Heroicos Cuerpos de Bomberos en los municipios de Sinaloa.



Aun con la noble iniciativa, ya aprobada por el Congreso del Estado, de donar a estas corporaciones el 10 por ciento del impuesto predial, la colaboración directa de la sociedad aún hace falta, de acuerdo con la investigación realizada por nuestra compañera América Armenta.



Por desgracia, buena parte de la ciudadanía pone oídos sordos a las necesidades de estos hombres y mujeres cuya única misión es ayudarnos en nuestras emergencias.



LA CFE 30 AÑOS DESPUÉS. No acabamos de entender el barullo en redes sociales porque Andrés Manuel López Obrador (a más tardar el lunes próximo recibirá su constancia de mayoría, con lo que ya podremos llamarlo, con toda corrección, presidente electo) anunció que Manuel Bartlett dirigirá la Comisión Federal de Electricidad.



¿Cuál es la novedad? Nos referimos, sobre todo, a quienes votaron por AMLO. Bartlett ha caminado de la mano del Peje desde 2006, cuando llamó a los priistas al «voto útil» en favor del tabasqueño perredista (entonces) y no del otro tabasqueño que era el candidato presidencial del PRI, Roberto Madrazo. Es decir, lleva 12 años operando públicamente para López Obrador. Actualmente Bartlett, de 82 años de edad, es senador amloísta.



No podemos decirnos inocentes. Quien votó por AMLO, lo hizo a sabiendas de que Bartlett y otros personajes «incómodos» formaban parte de su proyecto electoral y de gobierno; entre todos ellos, incluso, el mencionado puede reclamar derecho de antigüedad.



Símbolo del fraude electoral en este país, Manuel Bartlett lo es, sin duda: era titular de la Secretaría de Gobernación (antes encargada de las elecciones) cuando en 1988 «se cayó» (más bien se calló) el sistema de conteo de votos durante más de una hora, para reanudar con un misterioso viraje en favor del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari. Los abanderados de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel «Maquío» Clouthier y Rosario Ibarra, acusaron fraude a una sola voz, y como principal orquestador señalaron a Bartlett.



Curioso resulta el dato que ya otros columnistas han citado: hace 30 años, la dependencia de Segob que regulaba los procesos comiciales se llamaba Comisión Federal Electoral (CFE), mismas siglas de la paraestatal que, después del 1 de diciembre de este año (en que rinde protesta el futuro presidente del país), Bartlett está llamado a dirigir.



¿Habrá avivado esta semejanza de siglas el recuerdo de aquel oscuro episodio? «Solo que sea por eso», como dijo la Pelancha.