La mudanza de la LMP a Guadalajara

Interesante, además de trascendente, el anuncio hecho por la Liga Mexicana del Pacífico por cuanto a mudar su sede a Guadalajara, luego de que durante años sus oficinas se habían alojado en ciudades del Pacífico mexicano occidental, llámense Navojoa, Culiacán y Hermosillo. Más allá de las razones de peso que sostienen la medida adoptada por los dueños de los clubes invernales, se advierten resabios que se originan, creemos, en la gratuita animadversión hacia el Club Charros, el casi enojo de la fanaticada hermosillense y desde fuera, la proyección que se le dará a la capital de Jalisco que ha sido la piedra en el zapato de los “veranólogos”. Fuera de eso, ni quién pueda cuestionar semejante decisión luego de que el crecimiento de la LMP, en todos los sentidos, haciéndola ver como la liga nacional más fuerte en México, hace lógico su traslado a la segunda ciudad más grande de nuestro país. Por un lado, en Guadalajara se acercan aún más a patrocinadores de alto calado, lo que permite augurar el continuado fortalecimiento financiero de un circuito que desde hace es autosustentable, altamente rentable. Así también, mayor acercamiento a medios de comunicación nacional, generando así mayores posibilidades de exposición mediática. Lo demás sale sobrando, que a final de cuentas la ubicación de la sede del circuito no resulta vital. Lo que sí resulta de alta importancia es la operatividad de la estructura, su eficiencia, y será en Guadalajara donde se sometan a prueba esos dos importantes factores. Ya sabremos.Llegó la noticia de que los Rojos de Cincinnati dieron de baja a Óliver Pérez, el pitcher culichi de muchos años en las Grandes Ligas. No convencieron a los Rojos las hechuras del zurdo, quien se ha logrado sostener en la Gran Carpa en calidad de relevista situacional. En cuanto se supo de la baja, salieron las versiones de que Óliver regresaba a México para incorporarse a los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Beisbol, que apenas el jueves dio inicio a su torneo de apertura 2018. Sería una buena adición luego de que a Óliver aún tiene a buen resguardo arsenal para ser un pelotero que alcance nivel de “fuera de liga” en la LMB. Y conste que de ese nivel hay muy pocos jugadores. Que si llega a la LMB, se confirma que para Óliver Pérez se cancela su recorrido ligamayorista de 15 años, todo un referente.Sobre el caso de Juan Gabriel Castro y los Toros de Tijuana, enterados ya de las dos respectivas versiones, más vale aplicar lo de moda: otorgar a ambas partes el beneficio de la duda. Por un lado, la versión de Juan Gabriel aplicado en el rigor del profesional contratado y que siente haber sido despedido injustamente. Por el lado de los Toros, el ánimo de no soltar su versión luego de que no se quiere afectar a Juan Gabriel, mejor hacer el “mute” y dejar que el tiempo despeje la bruma. En todo caso, uno de estos días deberá saberse la verdad, así sea consensuada.Los Yankees de Nueva York decidieron enviar a su finca triple A a Luis Cessa, con lo cual se augura que los ex Mulos de Manhattan iniciarán la ya cercana campaña sin ningún mexicano en sus filas. No dejan de lamentarse estas noticias como las de Óliver Pérez y Cessa las cuales, a cambio, se contrastan con las buenas como el que Christian Villanueva se quedó con el equipo grande de los Padres de San Diego. Así será otro año en el que para caracterizar la presencia de mexicanos en Grandes Ligas deberemos referir que son “pocos, pero bien peinados”. Los demás, despeinados y cociéndose a fuego lento.