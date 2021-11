La muerte desde una perspectiva intercultural

El culto a los muertos es una práctica que la humanidad ha celebrado desde tiempos muy remotos. Así entonces, se sabe que en la antigua Roma no situaban las sepulturas en un sitio manso y desolado, antes bien, a orillas de las calzadas a la salida de las ciudades, donde los transeúntes podían contemplarlas y admirarlas.

Había sepulturas ostentosas y muy bellas, otras en cambio, eran mucho más sencillas. Tanto unas como otras, eran adornadas con guirnaldas de flores y colocaban en ellas ofrendas de vino y vituallas.

Esta costumbre de enterrar a los muertos en las orillas de sus calzadas, y no en panteones, no era, por parte de los romanos una muestra de falta de respeto hacia sus muertos. Antes bien, creían que, si los difuntos no eran debidamente enterrados y cuidados, sus espíritus se les aparecerían y les llegarían a causar daños. Era muy importante proporcionar al finado una tumba o un sepulcro, donde su espíritu pudiera tener una morada.

Los romanos pensaban que, no obstante, el cuidado que profesaban a sus muertos, aquellos no eran del todo felices. Una forma de alejarlos de la nostalgia, consistía en decorar las tumbas con flores. Enseguida, los deudos y amigos del fallecido celebraban un banquete después del sepelio y durante el aniversario de su muerte. Se pensaba que con estas manifestaciones de solidaridad y respeto, los difuntos prestaban atención a estos actos y disfrutaban con ellos.

En lo que respecta al culto a los muertos entre el pueblo mexicano, las celebraciones fúnebres son una mixtura de las culturas mesoamericanas y del mundo hispánico.

Es perceptible el carácter lúdico derivado de la cosmovisión azteca. Así entonces, el origen del aspecto festivo tiene su basamento en la concepción de la muerte en la sociedad mexica, misma que formó parte del ciclo cosmogónico del devenir y no se comprendía como un fin, en este sentido, la muerte es concebida como un despertar a otro mundo, el mundo de los muertos y de acuerdo a la forma en que se moría, se accedía a un determinado sitio del inframundo.

En torno a estas ideas sobre la vida y la muerte, los aztecas brindaban ofrendas a sus difuntos con frutas, legumbres, gallinas, mantas y sacrificaban doncellas, a jóvenes y a esclavos para ayudar a sus muertos durante su travesía al inframundo. Dicha ofrendas se celebraban con cierta periodicidad a los 20, 40, 60 y 80 días después de la defunción; y, después, cada año, en las fechas indicadas en el calendario azteca.

Antedicho es que con la intrusión del cristianismo en la sociedad azteca, la celebración del culto a los muertos sufrió cambios significativos, sin embargo, no logró erradicar del todo las antiguas creencias y cultos prehispánicos. Así pues, el culto azteca a la muerte, se fusionó con la forma católica de honrar a los muertos, misma que se realizaba al día siguiente de la celebración de Todos Santos, esto es, el 2 de noviembre.

El ritual mortuorio aquí tratado, corresponde a la etnia de los Mayos, no obstante, la distinta demarcación geográfica de las etnias en Sonora, guardan cierto paralelismo en sus prácticas funerarias. Así entonces, llama la atención la preservación de similitudes cosmogónicas entre las tribus de la sierra, el valle, la frontera y la costa.

La ceremonia indígena en torno a la muerte, deja en claro los lazos de solidaridad entre los miembros de la comunidad más que resultar un ritual eclesiástico, es un evento donde se involucra toda cultura ancestral con la creencia de que también los ancestros participan de tal evento.

En la antigüedad se veneraba a los ancestros de la familia y el páter familia era su sacerdote. Los dioses de la familia eran suyos, es decir, la familia era una entidad religiosa. Así como en aquellos pueblos, en las entidades indígenas actuales, el culto común es el bastión de la vida familiar y el criterio de membresía. Por ello, si algún hijo renunciaba al culto familiar se le sentenciaba irremediablemente al destierro.

En este contexto, los mayos, sepultaban a sus muertos envueltos en un petate. Una vez fallecida la persona, le cambiaba de ropa limpia o nueva y se le tendía en medio del jacal, colocando dos o cuatro veladoras en la cabeza y en los pies. Al velorio concurrían, además de los familiares, amigos y vecinos del difunto, así como de la familia a los que se les brindaba café, alcohol y cigarros; la velación se prolongaba toda la noche acompañada de cantos en el idioma mayo, pieza musicales ejecutadas con violines y tambor; si el difunto ostentó en vida cierta jerarquía, se danzaba el Pascola.

Leer más: Película dentro de la película

Al siguiente día, el cadáver era sepultado y sobre la tumba depositaban alimentos como: carne, pinole y un cántaro con agua, dichas provisiones representaban para estos indígenas una forma mágico-religiosa donde el difunto no sufriría hambre durante su tránsito al descanso eterno.