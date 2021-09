"La mujer debe romper con los modelos que la sociedad le impone para alcanzar una imagen auténtica y buscar siempre elegirse a sí misma": Rosario Castellanos

Hace días ronda en el ambiente una posible desaparición del Instituto Nacional de las Mujeres, he escuchado que se busca integrar el tema al espacio de la Secretaría de Gobernación. Así también lo que corresponde a la prevención de violencia contra las mujeres pasaría al Sistema DIF. ¿Qué sucede? Todo indica que la narrativa del actual gobierno respecto a temas de igualdad y derechos a favor de las mujeres es banal. No importamos.

El punto no es si mujeres conscientes de su ser y posibilidad necesitan el visto bueno gubernamental –ni de gobierno ni de nadie-. Lo importante es centrar la discusión con argumentos de peso sobre las acciones positivas que han ayudado a miles, millones de mujeres a ser personas. No es vacilada. Las mujeres estamos construyendo día a día una sociedad donde participamos en ámbitos complejos como seres sociales ya no solo circunscritos al espacio de casa, queremos y debemos estar en la toma de decisiones.

Pienso en Aspasia, el Siglo de Oro griego tiene mucho de su pensamiento, Pericles en la cercanía de ella amplió su visión de estadista. Pienso en Hipatia, la biblioteca de Alejandría y sus aportes a las matemáticas. Pienso en Juana Inés, quien para seguir estudios tuvo que elegir el claustro. Pienso en María, el polonio y el radio, las luces de su entendimiento. Pienso en Leona, en Josefa, en María Ignacia, en Mariana, en María Luisa, con ellas la gesta de independencia tuvo fuerza y significado. Pienso en Rosario, que pensó tanto por nosotras. Pienso en la pérdida que han tenido las sociedades al relegar a las mujeres. Duele. La ignorancia siempre va a doler. La injusticia más.

Escucho decir como frase triunfante “las mujeres son la mitad de la población y madre de la otra mitad”, entonces una profunda, terca, lacerante y … aparece ¿de qué nos sirve? 12 mujeres morirán este día en el que escribo y también en el que lees y en los siguientes y anteriores, morirán por ser mujeres, porque alguien piensa que les pertenece su vida y destino, porque no aprendieron a quererlas de otro modo, porque el coraje, los complejos, las frustraciones, pueden más, nomás por eso.

El feminicidio aumentó 7 %, las violaciones 30 %, datos de 2020 a 2021, no decrecen lo datos negativos. Se redujo el presupuesto de Inmujeres en 151 millones, se quitó el apoyo a los refugios para mujeres maltratadas, se canceló el programa de guarderías y estancias infantiles. Hay una paradoja terrible, como nunca en el avance político, logramos paridad en la Cámara de Diputados, acaba de iniciar la segunda cámara de la paridad, como pomposamente se anuncia por las y los legisladores, “de oquis” diría mi madre, ¡qué vergüenza! digo yo, no atender los temas que nos afectan es una bofetada a la lucha de años, al pensamiento de siglos, a la opresión de milenios.

Las mujeres no nos merecemos este trato, ni los hombres, ni la sociedad. Entiendan de una vez que los temas de las mujeres, nuestro pleno goce de derechos y cumplimiento de obligaciones ciudadanas debe interesar a todos y todas.

Rezo al universo por la conciencia de las diputadas, porque no olviden su raíz ni sus sueños, porque sepan argumentar y desafiar la autoridad del autócrata López Obrador y su machismo. No se enfaden. He sido suave. Olga Sánchez Cordero nos dejó a deber y creo seguirá haciéndolo. A las senadoras no las escucho. ¿Qué les pasa, mujeres? Saquen fuerza de las historias propias o será que quien fácil ha llegado no comprende la fuerza del impulso que les permitió esa posición.

Legisladoras tengan razón de ser, no permitan que desaparezca el Inmujeres ni Conavim solo si migraran a una Secretaría de la Igualdad sería justificable. En segundo o tercer plano ¡NO!

Posdata.- No hay estado de derecho cuando un grupo de jóvenes armados hasta los dientes contratan a un grupo musical y en una calle que no es la de sus casas invaden el silencio de la noche y madrugada. La policía si llega es para saludarlos. Tenía esperanza de un buen gobierno que entendiera la importancia del orden. Quisiera no pensar que como sociedad hemos perdido. Preludio del 6 de junio y todos tan normales. Qué tristeza.