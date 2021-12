La navidad en una sala de urgencias.

audima

Se aproxima una de las festividades más bonitas del año, ¿Santa Claus llegara a tu casa esta navidad?

Un gusto saludarte y espero que estés bien y te la pases de lo mejor esta navidad.

¿Te has preguntado cómo están las salas de urgencias en navidad, si es que llegan pacientes o como la pasan los que están en guardia?

Si bien puedes creer que es algo aburrido, realmente llegan casa paciente a esa sala de espera, y muchas veces son de los casos clínicos que más se podrían imaginar en una serie de televisión, aunque también puede que no se tenga incidentes, ¿Cuántos doctores no sacrifican esa noche buena para atender a los que llegan? Debe ser algo triste por lo menos desde mi perspectiva, pero el deber es el deber y más en una profesión donde las vidas humanas pueden estar en riesgo y se tiene que actuar para que no fallezca ninguna persona.

Muchas veces los doctores sacrifican mucho tiempo valioso con su familia con tal de que tú te mejores, cuando puedas agradece a ese doctor que se dio a la tarea de atenderte y darte un muy buen trato, durante el tiempo que necesitaste estar en consulta o en el hospital.

También recordarte que te cuides mucho durante estas festividades no hagas cosas innecesarias que pongan en riesgo tu vida, cuídate mucho y nos vemos la siguiente semana.