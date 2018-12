Ya no queda una sombra en la que puedan esconderse. Florestán.

El miércoles por la noche, en Tercer Grado, Leopoldo Gómez nos pidió que diéramos, cada uno, la noticia y el personaje del año.

Hubo un común denominador, salvo excepciones, en cuanto a lo primero la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, y también sobre lo segundo, él mismo personaje.

En lo personal di como segundo personaje del año a José Antonio Meade, el no militante que el entonces presidente Enrique Peña Nieto quiso construir candidato, lo que interrumpió al regresarlo de Sedesol a Hacienda, donde había estado en la parte final del gobierno de Felipe Calderón, y ocupar el vacío a la renuncia de Luis Videgaray, tras el desastre de la visita a Los Pinos de Donald Trump, el 31 de agosto de 2016.

Siempre sostuve que se estaba dando la fábula al revés: la tortuga, Peña Nieto, se echó a dormir y la liebre, López Obrador, nunca dejó de correr, por lo que si quería construir un candidato competitivo, no podía esperar a los tiempos de campaña, que no le alcanzarían, como sucedió.

En cuanto a la noticia del año apunté al fin del régimen y el inicio de la cuarta transformación con todo lo que implica el fin de aquel régimen agonizante y el inicio de otro diferente, con toda la esperanza y la incertidumbre que esto conlleva.

Ya con calma, me dije que me había equivocado, -solo la divinidad no se equivoca, había invocado el mismo López Obrador el martes- y que la noticia del año era la cancelación del aeropuerto de Texcoco a cambio de un proyecto que solo existe en un bosquejo: el eje Santa Esta decisión presidencial de matar este proyecto adelantado en más del 30 por ciento y con todas las autorizaciones en el bolsillo, marcará su gobierno y con el tiempo confirmará el error y lo demencial de seguir construyendo y pagando, hoy, un aeropuerto que no se va a construir.

RETALES

1. ONCE.- El Senado aprobó al ministro que quería López Obrador y que operó con la oposición a través de su consejero legal, Julio Scherer: Juan Luis González Alcántara la logró en la segunda vuelta 114 votos, será el ministro once de la Corte y votará en la elección de su próximo presidente, el 2 de enero;

2. ENREDOS.- En dos frentes operó el gobierno la posible aprobación de la Guardia Nacional: con la bancada de Morena, Alfonso Durazo, a quien en redes se dijo conmovido al ver en Palacio el Jetta de AMLO, y, de nuevo Scherer, con la oposición. Veremos de qué está hecha ésta; y

3. SUBSIDIO.- Mientras que el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera defiende que en la Ley de Ingresos el subsidio por el recorte de IVA e ISR fronterizo sea de 42 mil millones de pesos, analistas lo ubican en cien mil millones. Falta el decreto presidencial para activarlo.

Por vacaciones, nos vemos en enero. Felices fiestas.