La nueva clase política morenista muestra incapacidad y falta de conocimiento

Lo bueno y lo malo. En Sinaloa emerge una nueva clase política. Alimentada desde el centro del país. Bajo la sombra de Andrés Manuel López Obrador, los morenistas sinaloenses ya brincaron al escenario. Lo preocupante es que a casi cuatro meses de haber arrancado los diputados. A casi dos de iniciada las administraciones municipales. Y ya encarrerados los diputados federales y senadores no se han dado cuenta de que las campañas quedaron atrás. No se han dado cuenta de que ya son autoridad. Y que así como resultaron beneficiados por el arrastre de López Obrador. Pueden resultar perjudicados por los errores que se están cometiendo y las promesas incumplidas, como el bajar el precio de las gasolinas y el diesel. En el Congreso del Estado, integrado por mayoría morenista, han transitado por el ridículo, la falta de conocimiento a su trabajo y hasta el escándalo. Se sacaron la lotería sin comprar billete. Y los tomó desprevenidos y sin capacitarse. Tendrá que pasar mucho tiempo (esperamos, por el bien de todos, no tanto) para que sepan que llegaron a elaborar leyes. No a grillar. El caso de los diputados federales de Morena francamente han pasado inadvertidos. E incluso los senadores Rubén Rocha e Imelda Castro, de Morena, poco o nada han aportado hasta hoy. De los alcaldes, ni se diga. En Ahome ya andan buscando ayuda médica para el alcalde Billy Chapman. En Culiacán, don Jesús Estrada Ferreiro abre la boca y provoca un conflicto. En Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez quiere pleito con todos. El caso es figurar.

Un censo que no es censo. Ataviadas con un atuendo que dice: “Servidor de la nación”, personas de diversas edades recorren las colonias del puerto. Ayer tocó a una parte del Infonavit Playas. Quien realizó el “censo” por la calle Playa Las Cruces lo hizo de manera selectiva. Se desconoce cuál es la mecánica de ese dizque censo. Pero no pasaban a todos los domicilios. Desde la calle, el visitador gritaba: “Venimos de parte del presidente López Obrador a ofrecerles apoyos a jóvenes que no trabajan y a personas de la tercera edad”. Lo curioso es que resulta ser un “censo selectivo”. Y por lo tanto, carente de objetividad. Este censo lo tomará como base López Obrador para repartir dinero.

Para qué tanto brinco. Si el alcalde Luis Guillermo Benítez quiere contar con guaruras, ¡pues que lo haga! Tampoco se trata de hacerle al héroe. Pero nos suena a orquestada la especie que están haciendo circular de que el alcalde está recibiendo amenazas en redes sociales. Más bien pareciera un pretexto para que el alcalde cuente con guaruras. Habría que preguntarles a los exalcaldes Alejandro Higuera, que efectivamente sufrió un atentado por la carretera cuando regresaba de Culiacán a Mazatlán. Y al exalcalde Fernando Pucheta, que efectivamente vivió una amenaza de extorsión que todavía sigue investigando la Fiscalía General, y de la cual ya hay algunos detenidos, y al parecer hasta confesos. Si el alcalde quiere guaruras, que lo diga. Y que lo haga. Pero hacerse pasar como víctima no le cae bien.

Todo listo. Desde este modesto espacio deseamos que la Nochebuena sea motivo de unión familiar. Que Navidad se convierta en un remanso donde la familia y el amor entre quienes la integran prevalezca. Mañana es día propicio para festejar en familia. Que todos pasen una feliz Nochebuena.