La oposición va con todo en 2024

El empresario sinaloense Eduardo Barrantes, representante en Sinaloa del Frente Cívico Nacional, sostendrá hoy una reunión con empresarios, profesionistas y lideres mochitenses interesados en ingresar a la organización para dar la batalla contra Morena en el 2024. La intención es crear delegaciones y abrir oficinas en las 300 ciudades más grandes del país. En Sinaloa se abrirán en Culiacán. Mazatlán, Guasave y Los Mochis, para apoyar a Va por México, integrado por el PRI, PAN y PRD, con la convicción que unidos podrán ganar la elección por la presidencia y las cámaras de Diputados y Senadores.

Explica con cifras que la oposición logró 20 millones de votos en las pasadas elecciones del 2021 y que Morena y sus aliados obtuvieron 21 millones 500 mil votos, entonces sacan como conclusión que podrían ganar en caso que Movimiento Ciudadano se uniera a la alianza opositora.

“Estamos formando un frente más amplio, incluyendo a empresarios y profesionistas para dar la batalla con posibilidades de éxito y convertirnos en un contrapeso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, explica Barrantes. Hay que estar pendientes de este movimiento.

Popurrí. “Sin querer queriendo”, el gobernador Rubén Rocha, quien había dicho que ya no iba a hablar del tema, le contestó ayer al líder moral del PAS, Héctor Melesio Cuen, que corran a los funcionarios estatales que cobran como “aviadores”, esto es sin trabajar en la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque de lo contrario estarían incurriendo en un delito.

Con esto se abre un nuevo capítulo de la pugna que existe entre ambos y Rocha aprovechó para aclarar que no le deben nada al PAS, que les ofrecieron 7 diputaciones y 5 alcaldías y les cumplieron, pero no estaba convenido que les dieran puestos en el Gobierno del Estado y aun así les dio, pero porque no conocía cómo eran. Se libra así un nuevo round, más los que faltan por venir.

GERARDO. Con una recuperación lenta, pero en muy buenas condiciones, se reporta el alcalde Gerardo Vargas, quien después de haber sido sometido a una operación quirúrgica el fin de semana se encuentra recluido en su casa, desde donde lleva las riendas de la administración municipal.

CONFLICTO. Sigue latente el conflicto entre las autoridades de Vialidad y Transporte y los conductores y propietarios de vehículos que trabajan amparados en Uber y demás plataformas y es posible que en cualquier momento se puedan suscitar detenciones y multas, lo que echaría más leña a la lumbre de las protestas y los bloqueos de calles. La mayor parte de las simpatías están a favor de los Uber, en especial los dirigentes de las organizaciones empresariales que les han dado muestras de solidaridad.

ASCENSOS. Después de 5 años que no los tomaban en cuenta y que no se movía el escalafón, ayer el director de Cobaes, Santiago Inzunza, presidió un evento masivo en el que se le entregaron constancias de cambio de categoría a 527 maestros, lo que representa una especie de ascenso con el que mejoraran sus salarios.