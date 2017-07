La orden de Peña Nieto: fortalecer Sinaloa

La situación en la bancada de diputados federales priistas de Sinaloa ya es complicada, la salud del coordinador David López es muy delicada, a tal grado que el líder de la fracción parlamentaria del PRI César Camacho empezó a cabildear el relevo, que sería en cuestión de ya. No es un secreto que las simpatías están a favor de la diputada Martha Tamayo, es la principal candidata para ocupar la coordinación de los diputados sinaloenses.



La amistad y cercanía entre Camacho y Tamayo viene desde hace varios años, quedó demostrado cuando el primero dirigió el PRI Nacional, así que todo apunta para que la línea vaya en este sentido. Así que pendientes que pronto habrá noticias.

Liderazgo. Se despejan dudas, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín se consolida para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en la terna estuvo considerada la diputada sinaloense Gloria Himelda Félix que se encuentra dentro de la exclusiva burbuja de la legislatura priista. La diputada priista Gloria Himelda Félix ha señalado que el solo hecho que la midan con personajes del nivel de Ramírez Marín es un verdadero honor. También adelanta que estaría dando su voto a favor de Carlos Ramírez.

Reeleciones. Muy buen ejercicio realizó esta casa editorial con los análisis de la reelección de los diputados locales del PRI. Se hizo una evaluación de cada diputado, seguramente les abre los ojos para saber qué han hecho en el Congreso del Estado y en su respectivo distrito. Los que salieron mal evaluados, que es la mayoría, deberían tomar conciencia y analizar qué han hecho mal, si es que buscan la reelección. Definitivamente es imposible que hubiera una reelección de todos los diputados, consideramos que por lo menos la mitad saldrá. Como lo mencionamos en el atinado reportaje de EL DEBATE serán aquellos diputados que jalan votos y que están en el ánimo del electorado los que buscarán la reelección.



En el caso particular de la coordinadora de la bancada, por su desgaste, la protegerán en un puesto de Gobierno del Estado, cabe mencionar que fue una decisión improvisada esta designación, ya que el líder de los priistas iba a ser Joel Bouciegues, número uno de los candidatos pluris pero no logró entrar por el número de distritos ganados. Lo que sí estamos seguros es que en las próximas elecciones diputados locales se asegurarán que el próximo coordinador de la bancada priista entre sin margen de error, para no volver a improvisar



Seguridad. Desde Los Pinos llegó muy claro el mensaje, la orden es fortalecer la seguridad en Sinaloa. El presidente Enrique Peña Nieto habría girado directamente la instrucción de fortalecer con todo la tierra que gobierna Quirino Ordaz Coppel. Palabras más palabras menos, las órdenes fueron directas, dejar claro que las instituciones de seguridad no son débiles. En las últimas acciones en el sur y centro del estado se envía una señal de fuerza y de coordinación entre la federación y autoridades locales.

Qurino Ordaz y Enrique Peña Nieto. Foto: Cortesía



Impulsó. El exdiputado Gómer Monárrez Lara se encuentra de tiempo completo impulsando el deporte local, esto después de haber entregado buenas cuentas como delegado del PRI en Navolato. Actualmente es de los elementos más cercanos al dirigente estatal del partido, Carlos Gandarilla. Así que el popular Gómer podría ser de las cartas fuertes del tricolor el próximo año. Muy pendientes.



Reglamento. Sinaloa podría perder la oportunidad de operar una Ley Estatal Ambiental con reglamentos de avanzada para protección del medio ambiente, advierte Eduardo Martínez ya en tono desesperado. El coordinador de la Alianza Ambientalista Sinaloense en la zona sur apunta que la semana pasada se reunieron con representantes de Desarrollo Sustentable y Codesin para analizar las propuestas, pero el tema sigue atorado.



Memoria política. “Debe ser muy grande el placer que proporciona el gobernar, puesto que son tantos los que aspiran a hacerlo”, Voltaire.