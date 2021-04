La organización terrorista Hamas recauda millones de dólares en EE.UU.

HISTORIA EN EL DEBATE

15 de abril de 1971

Ejército cierra armerías. La Novena Zona Militar ordenó a todas las armerías del estado de Sinaloa suspender la venta de armas y de cartuchos, inclusive los deportivos. No se ha comunicado oficialmente nada al respecto, pero se considera que la suspensión de la venta de armas de fuego es una “medida preventiva”. Al decretar la suspensión, las autoridades militares verificaron las existencias de armas y parque en todas las armerías y comunicaron a los propietarios que quedan estrictamente prohibida la venta, sea cual sea, de armas y parque.

Rotarios aportan para la CD. El Club Rotario de Los Mochis ofreció al alcalde Ernesto Ortegón que harán una aportación de 60 mil pesos para ayuda de las obras de construcción de la Ciudad Deportiva. El presidente del club, licenciado Roberto Balderrama, expresó al ingeniero Ortegón el deseo de su organización de cooperar con su administración para concluir, a la mayor brevedad posible, con las obras de ese centro deportivo, el que será centro de diversión y cultura para la juventud mochitense.

Tupamaros roban hogar de agregado naval. Buenos Aires. Un grupo de supuestos terroristas tupamaros robó armas y uniformes militares del hogar de un agregado naval de Uruguay en Argentina. Un portavoz aseguró que no hubo heridos durante el asalto a la residencia del capitán Armando Goyret. Los guerrilleros mantuvieron como rehén a la esposa de Goyret mientras realizaban la acción, pero no le causaron daños. En el distrito policial fue dejado un sobre comunicando de antemano sobre el ataque.

Cumpleaños de Lilia de Álvarez. Una felicitación cariñosa para la joven señor Lilia Valenzuela de Álvarez, quien hoy celebra su cumpleaños. Casi, casi, con el ánimo de despertarla, le enviamos la felicitación mañanera, uniéndonos a las que recibirá de parte de su esposo, el doctor Mario Álvarez Castro y sus guapos herederos, Lilia y Mario. Se nos ha informado que por la tarde asistirán a agasajarla un grupo de amigas que le organizaron un festejo, en el que pasarán horas agradables

15 de abril de 1996

Vivienda para el trabajador. El delegado estatal en Sinaloa del Infonavit, Jesús Aguilar Padilla, anunció que será modificado el esquema de asignación de créditos para poner fin al injusto y obsoleto sistema de puntaje, en que numerosas familias veían alejadas sus posibilidades de tener acceso a una vivienda. Con ello se propicia un acto de justicia que debe ser fomentado en la medida de las necesidades populares. Esta reforma responde a un reclamo que entre los trabajadores se había generado, producto de las disposiciones que propiciaron un trato selectivo.

No puede Lozano con los narcos. México, D.F. El abogado Javier Gómez señaló que en los 16 meses que Antonio Lozano Gracia lleva como procurador general de la República, sólo ha habido incapacidad e inercia ante la proliferación de bandas de narcotraficantes. Gómez, presidente de la Barra Nacional de Abogados, dijo que también ha habido incapacidad para aclarar los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu. Manifestó que la torpeza oficial ha colocado al borde del abismo a la PGR.

Hamas recauda millones en EU. Nueva York. La organización terrorista palestina Hamas ha recaudado millones de dólares en Estados Unidos, según información del The New York Times, que indica que el FBI vigila a grupos palestinos en este país. Fuentes gubernamentales indicaron que aparte de la vigilancia de grupos sospechosos, no se puede hacer mucho más para evitar que las donaciones con fines humanitarios se desvíen a Hamas. Descubrieron transferencias que alcanzan los 70 millones de dólares.

Tras los recientes atentados en Israel, reivindicados por Hamas, el FBI, temiendo un nuevo brote de terrorismo en dicho país, ha puesto bajo estrecha vigilancia a grupos palestinos sospechosos de mantener vínculos con la mencionada organización terrorista. Hamas, junto con la Yihad Islámica, no sólo han recaudado grandes cantidades dinero en este país, sino que también han instalado centros operacionales en EU, donde se han orquestado ataques terroristas y estrategias militares.