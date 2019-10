La otra vara. El cambio ya llegó. Ya está aquí. Y deben entenderlo todos. Ahora son otros los beneficiados. Los que tradicionalmente lo eran o tenían posibilidades de interlocución, ya no lo son. Entiéndalo. La respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a las universidades que pararon ayer labores en demanda de un mayor subsidio y reconsideración del presupuesto debió de haber caído como un baño de agua helada a las 25 universidades en paro. Entre ellas la UAS. No han entendido que ahora el interlocutor y beneficiario en materia educativa es ni más ni menos que la CNTE. Sus integrantes bloquearon, con la venia del presidente, el palacio de San Lázaro. Fueron a presionar lo que querían que contemplara la nueva Ley Educativa. Luego hicieron lo mismo en la Cámara de Senadores. ¿Y qué creen? Pues diputados federales y senadores aceptaron sus propuestas. Para mayor información, ahí está el senador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, coordinador de la Comisión de Educación. A las universidades, López Obrador no las mide con la misma vara. Y aplica el dicho: A los amigos, favor; a los enemigos, ley. López Obrador advirtió a las universidades que no cederá a chantajes, aunque se pare todo el país. Y les sentenció: “No se les aumentará el presupuesto porque no se puede dar dinero a diestra y siniestra”. ¡Plop...plop! ¿Y los programas de jóvenes y adultos mayores? Habrá que ver la respuesta de las universidades que preparan una movilización en la Ciudad de México ante la Cámara de Diputados.

Finalmente. Un grupo de exfuncionarios municipales están dispuestos a gritar, ¡Basta! Cansados de que el alcalde Luis Guillermo Benítez los califique de incapaces para realizar el trabajo que se les encomendó. De que declare a los cuatro vientos que salieron porque “les perdió la confianza”. Se han reunido y hoy le dirán al “Químico” que ellos son los que le perdieron la confianza. Los exfuncionarios municipales no tienen por qué cargar con las irregularidades en las que está incurriendo “El Químico”. No tienen por qué cargar con el desorden, el manoteo de los dineros y la falta de resultados del actual alcalde. Los que acudirán a ofrecer la conferencia tienen suficientes elementos para limpiar su imagen y evidenciar al “Químico” como el traidor que es a Morena y sus principios. Hoy lo sabremos.

Al inspector lo suspenden y a Contreras lo perdonan. El abuso de autoridad que cometieron no uno, sino dos inspectores de Oficialía Mayor de Mazatlán al actuar contra un humilde vendedor de sandías a quien le confiscaron el producto, se convirtió en redes sociales en un tema viral. Y ayer se anunció que uno de los inspectores que participaron en este escandaloso abuso de autoridad fue suspendido en tanto concluye una investigación del caso. A diferencia de la acusación que se lanzó contra el director de Comunicación Social del Ayuntamiento, Jorge Contreras, de haber intentado que “cortaran” o sacaran del aire una entrevista en vivo que se realizaba a los dirigentes sociales Miguel Ángel Gutiérrez y Miguel Ramírez Jardines. Este atentado a la libre expresión, al menos hasta ayer no había merecido respuesta de parte de la autoridad municipal. A diferencia del inspector que actuó contra el vendedor de sandías, Contreras siguió como si nada laborando en sus oficinas de Comunicación Social. Al fin que él solo cumple órdenes de su jefe. El alcalde.