audima

Hola, Muy buenos días.

Algunos personas no tienen éxito porque no han tenido la paciencia de aceptar un no, porque no tiene la osadía de enfrentar algunas críticas, ni la humildad para reconocer sus errores. La perseverancia es tan importante como la habilidad intelectual. La vida es un largo camino con curvas impredecibles y derrapones inevitables. La sociedad nos prepara para los días de gloria, pero los días de frustración son los que dan significado a esa gloria. Revelando madurez, los padres brillantes son modelos para una vida victoriosa. No piensan que una vida exitosa sea una vida infalible. Ganar, no siempre significa estar en lo correcto. Por eso, es que son capaces de decir a sus hijos: “me equivoqué, lo siento y te necesito”. Son fuertes en sus convicciones pero flexibles para admitir sus fragilidades. Los padres brillantes muestran que las flores más hermosas, son las que florecen después de los más crudos inviernos. Buen día.