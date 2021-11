La panista María de los Ángeles Heredia no logró las firmas

Sin las firmas. La regidora panista pluri de Ahome María de los Ángeles Heredia Zavala se topó con pared a la hora de la verdad en sus aspiraciones por la presidencia del PAN en Sinaloa en lugar del exalcalde de Choix Juan Carlos Estrada Vega. Lo que pasa es que no logró juntar las 800 firmas que ocupaba para el registro. Algunos panistas del municipio le dieron el apoyo para el proyecto que lo vieron descabellado, ya que estará preparada y toda la cosa pero consideraron que eso no basta. No tiene ascendencia con la base ni con líderes del blanquiazul y si es regidora es porque la favoreció la cúpula partidista al ponerla en primer lugar en la planilla de representación proporcional. Eso sí, la regidora se unió a la planilla de Verónica Montaño y Eduardo Ortiz, que se registraron para presidenta y secretario general, planilla en la que va el exsecretario del Ayuntamiento de El Fuerte Joel Vega Urías. Estos luchan contra la que también se registró Roxana Rubio, exdiputada local e hija del exalcalde de El Fuerte Eleazar Rubio.

El guión. Ahora le tocó al director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en Ahome, Jaime Romero, darle otro gancho al hígado a la pasada administración del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman. Romero señaló que poco o nada hicieron para reparar las calles que se las heredaron destrozadas, lo que ya empezaron a solucionar. Es lo que esperan los ahomenses que hagan no solo pegarle una zarandeada a la administración chapmista, que fue un fracaso para resolver los problemas. El funcionario municipal, extitular del Instituto de la Vivienda del Estado de Sinaloa (Invies), expuso que el programa que arrancaron es con una inversión de 87 millones de pesos para arreglar los baches y sustituir las losas de concreto. Así, Romero se sumó a Raúl Pérez Miranda, gerente general de Japama; Bernardo Cárdenas, secretario de Desarrollo Económico, entre otros, que han seguido los pasos del alcalde Gerardo Vargas Landeros, de señalar el desastre que les dejaron.

Convencidos. Dicen que las condiciones son inmejorables para el sí de la planta de fertilizantes en Topolobampo, cuya consulta popular se realizará a fines de este mes. Y es que los líderes y productores agrícolas están esperando la consulta para participar en virtud de que más ahora que nunca están convencidos del beneficio de la planta. El precio en el que les están vendiendo el amoniaco en este inicio de ciclo agrícola los espantó (de 10 mil lo subieron a 21, 500 y lueguito 23,000 pesos por tonelada) y terminaron de convencerse de que urge la planta. Como el sector agrícola es el motor de la economía, los líderes de los otros sectores están en la misma sintonía.

El dedo. Una lucha sorda es la que se lleva a cabo en el interior de Morena para definir la presidencia en Ahome. Lo que pasa es que hoy lunes inician los trabajos de reestructuración del partido en Sinaloa, entre lo que se contempla la instalación de las dirigencias. El que diga Gerardo Vargas es el que va a quedar, según dicen.

El pago. A los trabajadores y jubilados del Ayuntamiento de El Fuerte se les está acabando la paciencia por la falta de pago de la segunda quincena de octubre. No basta con que el alcalde Gildardo Leyva salga con que no les paga porque la exalcaldesa Nubia Ramos solo les dejó 501 pesos. Eso no puede ser una excusa como para dejar sin el salario a los trabajadores y jubilados. Leyva debe de resolverlo con un préstamo o de algún otro modo, pero lo debe de hacer. El punto de quiebre va a ser si hoy lunes llegan las participaciones para pagarles. Esto es lo prioritario y ya después siguen haciendo “papilla” la imagen de Nubia Ramos, que se habla que ella y su élite cobraron “tocho morocho” para rematar.