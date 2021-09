La paradoja de la tolerancia

En los últimos días, un video en el que se le llamaba “compañera” a una chica que deseaba ser llamada “compañere” se hizo viral en las redes sociales y desató una discusión en torno al denominado lenguaje inclusivo.

Las posturas de diferentes puntos de vista no se hicieron esperar: que si es ofensivo no usarlo, que si es innecesario utilizarlo.

Ciertamente, el debate puede reducirse a lo que estamos dispuestos a tolerar como sociedad. Es decir, las acciones u omisiones que se tomen en torno a estos temas representan un reflejo de lo que consideramos como aceptable o no. Y he ahí la complejidad del asunto: la delimitación de lo que se considera tolerable.

Y es así como surgen las siguientes interrogantes: actualmente, ¿qué conductas no podemos seguir permitiendo como sociedad? ¿Qué conductas representan realmente un perjuicio sustantivo? ¿Qué es tolerable y qué no lo es? Ante estas preguntas, nos encontramos con la respuesta que da Karl Popper en la llamada "paradoja de la tolerancia".

Según Popper, una sociedad tolerante no debe tolerar la intolerancia. Si toleramos absolutamente todo, esta tolerancia ilimitada puede llevar a la desaparición de la tolerancia en su conjunto. Es decir, cuando hacemos extensiva la tolerancia a quienes son abiertamente intolerantes, el resultado será la desaparición de los tolerantes y con ellos de la tolerancia. De esta manera, es una paradoja ya que defender la tolerancia requiere no tolerar lo intolerante.

Por ejemplo, hace unos días Facebook bloqueó las cuentas de los talibanes en Afganistán. Los talibanes se quejaron, criticando a Facebook por frenar la libertad de expresión en el país. Sin embargo, es bien sabido que los mensajes de los talibanes promueven la violencia, las restricciones a los derechos de las mujeres y la censura. Si seguimos la fórmula de Popper, no deberíamos tolerar a los talibanes porque son abiertamente intolerantes. De hacerlo, pondrían en peligro la existencia de la misma tolerancia.

Aunque con este ejemplo la explicación de Popper parece sencilla, permanece ambigua cuando, entonces, nos preguntamos qué se debe considerar como intolerable en orden para no tolerarlo. Y es aquí cuando se vuelve difícil distinguir entre lo que representa realmente una ofensa y lo que es una forma de pensamiento ajena a la nuestra. El ejemplo de los talibanes fue fácil de delimitar, ¿pero qué pasa con todo lo demás?

Pongo un ejemplo: hace unas semanas durante las inundaciones en Alemania, surgió un video de una señora alemana que se lamentaba de la situación. “Ha muerto tanta gente”, decía. “No te esperas que muera gente por una inundación en Alemania. Tal vez lo esperas en países pobres, pero no esperas que suceda aquí”. El video fue altamente criticado, “cancelado” por racista e insensible. Aunque tal vez no fue el comentario más prudente, ¿no son las críticas un tanto excesivas? Si observamos detenidamente, la realidad es que los países en vías de desarrollo son más susceptibles a tragedias por desastres naturales no por el color de su piel, sino por la negligencia de sus autoridades (véase la desaparición del Fonden y la necesidad del mismo en las inundaciones en Veracruz).

Las autoridades en Alemania brindan servicios de calidad a sus ciudadanos y utilizan los impuestos para satisfacer las necesidades de la población. De esta manera, no parece descabellado pensar que la señora se haya extrañado un poco.

Ahora bien, pongo otro ejemplo: el pasado agosto, el escritor Jorge F. Hernández fue cesado como ministro para Asuntos Culturales de la embajada de México en España, acusado de hacer comentarios ofensivos a la embajadora mexicana. La decisión se dio dos días después de que Hernández publicara una columna de opinión sobre la lectura por placer que, aparentemente, contestaba a declaraciones del director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga. Se dice que Arriaga criticó la lectura por placer, ya que la consideraba un acto de consumo capitalista. Así, parece curioso que Hernández haya sido despedido por misoginia justo después de haber expresado una opinión diferente a la de una autoridad superior. De esta manera, me pregunto a quién le faltó tolerancia: a Hernández por decir que le gusta leer, o a la autoridad por censurar al escritor.

Ya sea que la discusión trate de pronombres, inundaciones o lectura por placer, ciertamente la tolerancia estos días parece basarse en un concurso de quién destruye a quién en un argumento, de quién es el mayor guerrero de la justicia social; de quién puede ondear la más larga capa de superioridad moral.

Realmente, las peleas por ganar discusiones en las redes sociales solo lastiman a las causas y a las personas que verdaderamente necesitan ayuda. Desde luego, existen en nuestra sociedad comportamientos que no debemos tolerar, a la vez de que no porque algo no nos parezca quiere decir que es ofensivo o debe ser “cancelado”.

Definir los límites de lo tolerable es una tarea difícil, mas es sencillo descifrar lo que más necesitamos para empezar: una buena dosis de empatía.