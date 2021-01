La participación de la gente y la reactivación del empleo en Culiacán

México enfrenta desde hace meses una doble crisis: sanitaria y económica. La primera se debió atender de manera urgente, el confinamiento fue una medida obligatoria y aun así hasta la fecha no se ha logrado “domar la curva”, sin embargo, se visualiza un desenlace en el corto plazo dado que ya inició el Programa Nacional de Vacunación. La segunda, depende directamente de la primera y del estatus en el semáforo epidemiológico de cada entidad. Hablaremos de ella.

Las dos situaciones por si solas resultan difíciles de sobre llevar, pero se agravan cuando la ausencia de acuerdos nacionales recrudece las consecuencias. Esa falta de comunicación y polarización promovida desde Palacio Nacional ha generado mayor inestabilidad y poco entendimiento entre las y los involucrados.

El problema con el confinamiento es que tiende a aumentar los costos económicos y, por lo tanto, agrava la segunda crisis. Como resultado de la pandemia y de las acciones para combatirla experimentamos una contracción global, aunque también es cierto que en algunas latitudes del orbe se llegó a recrudecer hasta la recesión; en México resentimos más esta pausa económica debido a que somos una economía muy abierta y nuestro sector manufacturero está estrechamente vinculado con el de otros países a través de las cadenas de valor.

Otro factor que sacudió la economía mexicana fue la afectación que experimentaron los flujos de turismo nacional e internacional, un rubro que impactó directamente en nuestro estado particularmente a Mazatlán y Culiacán. En suma, estamos hablando de una caída del 9 por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) tan solo en 2020.

Según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en su informe sobre las tendencias de la pobreza laboral, el porcentaje de la población en pobreza laboral llegó a 44.5 por ciento, el nivel más elevado de los últimos 15 años. He aquí la gravedad del asunto.

Es necesario que se tracen las directrices que nos lleven a una rápida y segura restauración mediante la construcción de una agenda pública que propicie la participación de todos: gobiernos y desde luego, las personas. La falta de diálogo entre los diferentes órdenes de gobierno ha generado que cada entidad reaccione según sus propios criterios y no es lo deseable.

El restablecimiento de los niveles que tenía la economía mexicana antes de la pandemia dependerá de la recuperación de empleos y, estos a su vez, obedecerán al incremento en el índice de vacunación, no hay otra fórmula.

Debemos asumir la responsabilidad que nos toca como ciudadanía, la campaña de vacunación no garantiza que los problemas económicos se resuelvan por arte de magia; la participación de todos es fundamental en esta etapa porque las empresas sinaloenses no soportarán un cierre generalizado más. Las personas requerimos que los políticos cohesionen a la sociedad, no que fomenten la desunión; la solidaridad y empatía serán fundamentales para apoyarnos unos a otros y volver a lo que conocíamos como normalidad.

La invitación es a continuar con los protocolos, seguir trabajando por la seguridad de todas y todos los culiacanenses e inclusive endurecer un poco más las medidas mientras la vacuna no llegue a cada uno de los sinaloenses. No bajemos la guardia, las circunstancias actuales lo exigen.

Agradezco al equipo editorial del Debate por la invitación, ojalá sirva este espacio para la reflexión y el intercambio de ideas, nos saludamos cada semana.