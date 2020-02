La pelea en Morena. Tiene razón el senador Rubén Rocha. No le quita el sueño ni a él ni a nadie que la diputada federal Tatiana Clouthier diga que buscará la candidatura a gobernadora ya sea por Nuevo León o por Sinaloa. La forma que lo declara con un dejo de desprecio a Sinaloa, la pinta de cuerpo entero. Y como estos son momentos para la especulación. Apenas se supo que una alcaldesa de Nuevo León renunció al PRI y que pudiera lanzarse por la candidatura a gobernadora, Tatiana Clouthier ya precisó que buscaría la de Nuevo León. Pareciera que lo importante no es quedarse fuera de la ubre del gobierno. Pareciera que en el diccionario de quienes llegaron con Morena borraron la expresión “chango mecatero”, muchas veces impulsada por ellos. Lo de Clouthier ni debe molestar y mucho menos inquietar a Rocha. Son parte de las bravuconadas que vendrán. Y quien se inquiete o se “enganche” mostrará su falta de oficio político. De los Clouthier hay que esperar muchas hociconadas. Así son ellos. A Manuel Clouthier le bastaron unos cuantos meses para que, después de que Felipe Calderón lo ayudó a convertirse en diputado federal, en la Cámara de Diputados se la mentó. Así es que nada de qué sorprenderse. Y no tardan en aparecer los acelerados en Morena y el “fuego amigo” que como el ejemplo del balde con cangrejos, bajarán al que va arriba. Las descalificaciones entre ellos vendrán. Ya comenzaron a darse con el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, que acusó a los de otros partidos que llegaron a Morena de arribistas y de oportunistas. En clara alusión no sólo a Rubén Rocha sino también a la senadora Imelda Castro. Y a muchos otros que salieron del PRD, del PRI y del PAN y hoy están en Morena. Ejemplos ahí están los mencionados. Y el priista Manuel Bartlet actual titular de CFE y el panista Germán Martínez, exdirector del IMSS y actual diputado federal.

Buena señal. El director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, cumplió su promesas de regresar a Sinaloa en dos semanas. Lo dijo el 29 de enero cuando participó en la inauguración del nuevo hospital general de Mazatlán. Ayer, acompañado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, cubrió una agenda de trabajo en Culiacán, Ahome y Guasave. Fue un recorrido de supervisión a una parte de la infraestructura hospitalaria que se tiene en Sinaloa. Y que no es nada parecido a lo que se tiene en ninguno de los otros estados del país. Hasta ahí bien. Sinaloa cuenta con una infraestructura hospitalaria importante. Están hospitales en proceso de construcción y mejoras a otros como también ampliaciones. Pero todo esto no se reflejará en apoyo a los ciudadanos que requieren atención médica si no se resuelve el grave problema de escasez de medicamentos. El conflicto ya está aquí en Sinaloa. Y el titular del Insabi es uno de los factores que pudieran resolver el problema de la escasez.

No tienen por qué ocultarlo. Los gastos del alcalde Luis Guillermo Benítez y su comitiva en el viaje a España poco a poco están saliendo a la luz pública. Nada ganan con ocultarlo. Son recursos públicos los que se utilizaron. Así es que qué necesidad hay de que los periodistas estén consultando los estados financieros que por ley deben de hacerse públicos. Y ahí aparecen el monto y cheques que se dieron al “Químico” y comitiva como “gastos a comprobar” del viaje a España.