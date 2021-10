La pesca en Mazatlán, segunda actividad económica, agoniza

Se acaba la pesca. La segunda actividad económica de Mazatlán se extingue. La situación que vive la pesca es límite: la mitad de la flota (alrededor de 260 embarcaciones) se encuentran paralizada por la desaparición de programas de apoyo y subsidios. El otro 50 por ciento reporta desde altamar capturas muy bajas. Las primeras dos semanas de pesca no han redituado más de 2 toneladas a las embarcaciones más afortunadas. Se cierne además el riesgo de que el veto impuesto por el gobierno de Estados Unidos al camarón mexicano no se levante a tiempo y el poco producto se quede en el mercado nacional. La situación en el sector ribereño es parecida. Los pescadores del sistema El Huizache-Caimanero hablan de que a lo largo de una década no han tenido una buena temporada. Ahora, entre las cinco cooperativas que ahí producen, no llegan a acumular ni 7 toneladas de producto. Lo peor es que los llamados de auxilio emitidos desde hace años por ambos sectores de la pesca en todo el país no han tenido eco en el gobierno de la cuarta transformación. El gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, asegura que intercederá ante el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador para recuperar algunos programas de apoyo. Al tiempo...

A propósito de crisis. En Escuinapa, la administración que encabeza el morenista Emmett Soto Grave no deja de dar nota. En medio de una protesta de los trabajadores, quienes exigen el pago de salarios y retribuciones retenidas, el gerente de la Jumapae, Giovanni Saracco Martínez, anunció que esta solo podrá pagar aguinaldo y las quincenas correspondientes a los inconformes. Y es que el funcionario considera que el gremio de obreros está actuando de forma irresponsable al exigir más pagos sin tomar en cuenta la crisis en la que se encuentra la administración. Los obreros piden aumento de salario del 12 por ciento, reinstalación de personal despedido, becas y más bases sindicales.

Morenista de logros. Quien no se cansa de presumir buenas cuentas es el presidente municipal de Mazatlán, el también morenista Luis Guillermo Benítez Torres. Ahora, al polémico “Químico” le dio por asegurar que durante esta primera administración (recuerde que logró reelegirse en la alcaldía) logró disminuir un 40 por ciento la deuda municipal. Eso para el munícipe significa que el Ayuntamiento no se ha endeudado durante su gestión y que los recursos públicos tienen una cuidada inversión. De lo que no le gusta hablar al morenista es de las otras cuentas que mantienen aún estupefactos a los mazatlecos, como el pago de 141 millones de pesos a la empresa Nafta como indemnización por la clausura de un proyecto de gasolinera; los sobregastos en la organización de los carnavales y la licitación directa de obras como el alumbrado de la avenida Rafael Buelna, a razón de no pocos millones de pesos.

Funcionario golondrino. Durante el fin de semana, el diputado local por Morena en el 23 Distrito Electoral , Juan Carlos Patrón, inauguró tres oficinas de gestoría: una en Villa Unión y otras dos en Mazatlán. El flamante legislador asegura que ejercerá una verdadera representación ciudadana. A Patrón se le conoce por continuos cambios distritales. Primero fue regidor en Concordia, luego en Mazatlán, después su esposa fue regidora de Concordia y ahora es diputado local por el 23 Distrito, que abarca ambos municipios.