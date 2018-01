La pesca navega a la deriva y a punto de irse a pique

Hunden el barco. Peña Nieto no se podía ir sin darle la “estocada final” al sector pesquero. El nuevo aumento al precio del diesel puso contra la pared a la actividad económica que mayor derrama tiene en Mazatlán, al parejo del turismo. El sector pesquero de altamar ayer “tronó” contra el Gobierno Federal. Ya en la última quincena de diciembre se les había avisado que las pláticas entre Sagarpa y Conapesca con Hacienda se habían roto. El tema que habían estado discutiendo era la demanda del sector pesquero para establecer un precio justo al diesel. El secretario de Sagarpa, José Calzada, fracasó. El titular de Conapesca, Mario Aguilar, también. Pareciera que la demanda de los pescadores y las negociaciones que Sagarpa y Conapesca traían resultaron afectadas por los cambios de secretario de Hacienda. Primero, Luis Videgaray; después con su relevo, José Antonio Meade, y ahora con José Antonio González. Los dirigentes pesqueros Humberto Becerra y Ricardo Michel por separado coinciden en señalar que el aumento al precio del diesel (alrededor de 40 centavos el litro) han convertido en incosteable el seguir enviando la flota camaronera a pescar. Miles de obreros del mar se podrían quedar sin empleo. Y de ellos dependen cientos de familias y una importante parte de la economía de Mazatlán. Es probable que el malestar se radicalice. Y no se puede descartar movilizaciones de protesta contra el gobierno federal.

Se afinan detalles. Este fin de semana no habrá nada. Ante las versiones de que el PRI lanzaría este fin de semana su convocatoria, les aseguramos que no será así. La convocatoria se lanzará la próxima semana. En estos momentos se están haciendo “los amarres” respectivos para colocar a quienes irán como candidatos. El tablero de ajedrez se encuentra en el acomodo de fichas. Es necesario recordar que habrán de definirse senadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes. Quienes se queden en el camino, y eso si, siendo rentables electoralmente, podrían colocarse no en la posición que querían, pero si en alguna otra. Porque lo que más ocupa el PRI en estos momentos son votos. No hay espacio para riesgos. Y eso lo saben tanto en Sinaloa como en el centro del país. La situación no es cómoda para nadie. Y la elección que se viene no será fácil. Se vislumbra tensa y apretada.

Que le digan a Cuen. El inminente candidato al Senado por el frente PAN, PRD, MC y PAS, Melesio Cuen, tiene más que convencidos a los dirigentes nacionales y estatales de esos partidos. En México lo avaló Dante Delgado, del MC. Lo reconocieron Ricardo Anaya, del PAN, y Alejandra Barrales, del PRD. En Sinaloa, Cuen también tiene “convencidos” a Sebastián Zamudio, del PAN, y a Audomar Ahumada, apenas nombrado el 17 de diciembre pasado como presidente del PRD. Pero Cuen deberá de saber que una cosa son los líderes y otra los militantes. Y tendrá que tener mayor cuidado en el PAN, donde la división quedó evidente con la salida de Margarita Zavala. Y ahora con la designación de un candidato que no es panista, podría agravarse. El PAN tendrá que actuar con mucho cuidado. Cayeron a convertirse en la tercera fuerza política en Sinaloa. Ahí los mandó el PAS. Y ahora que el PAS tomará las riendas de la elección, el PAN está en riesgo de caer aún más y ayudará a fortalecer al PAS. En el PRD esperemos que resulte falso que van por las migajas.