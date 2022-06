La petición por la alberca de la Deportiva

Más ruido de lo que se esperaba es lo que causó la reinstalación del punto del Indio Cebado en el centro de la ciudad. Y es que deja la percepción que al concesionario de ese negocio se le está favoreciendo al margen de que sea un punto icono e histórico porque si a esas van, hay otros que están en las mismas. Eso por un lado y por el otro de que con eso algunos van a querer regresar, a lo que el alcalde Gerardo Vargas fue tajante de que no se va a permitir. Incluso, reveló que ya habló con los líderes de los comerciantes. De hecho, eso fue oportuno porque el presidente de la Canaco, Víctor Damm, mostró su preocupación por el riesgo de que muchos se agarren de eso para ellos también regresar al centro.

POR LO QUE GUSTE O MANDE, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, se abstuvo de responderle al regidor del Partido Sinaloense Carlos Roberto Valle Saracho, que lo acusó de defender y proteger a policías municipales “asaltantes y secuestradores” y de que lo amenazó. Dicen que no le contestó porque no desquita ocuparse en él, ya que es un “mandadero”. Hay quienes señalan que el regidor no deja en claro en el video que hizo público cómo lo amenazó Polo Palafox como para pedir más protección policial. Porque eso de que dicen ya huele a “mitote”. Lo que sí algunos observaron es que Valle Saracho ahora pide más policías para su protección cuando no hace mucho cuestionó que la regidora Angelina Valenzuela trajera policías. Con esto muchos señalan que si quieren seguridad, pues que la paguen con su sueldo y hasta les va a sobrar.

EL EXREGIDOR DEL PAS en Ahome Fernando Arce regresó ayer a cabildo en el que estuvo los tres años de la administración pasada. Fue el regidor pasista Ramón Salmerón que pidió en la sesión de cabildo que se realizó ayer que se le diera la oportunidad de exponer un asunto al grupo que llegó con Arce, a lo que se accedió. Y fue el exregidor que planteó que se rehabilitara la alberca de la Ciudad Deportiva Aurelio Rodríguez, ya que hay muchos, niños y adultos, que practican la natación. La respuesta se la dio el secretario Genaro García Castro, que les señaló que hay proyecto para eso, lo que no hay son los recursos, que son cuantiosos. Les dio esperanza porque reveló que el dinero ya se está gestionando en la Ciudad de México.

MUCHOS CONSIDERAN que el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva, le reviró con lo que tenía al regidor independiente Jairo Leyva, que lo sacó de balance. Dicen que Leyva es poco dado a admitir críticas, como la que les hizo el “atrevido” regidor a quien le dijo que mejor se pusiera a trabajar para que desquitara el sueldo. Y se lo dijo a Juan para que lo escuchara Pedro, ya que en la propia ala morenista en cabildo hay quienes lo “chifletean”. Lo que el alcalde no tocó fue el reto que le hizo Jairo Leyva de ir con nómina en mano a cada uno de los departamentos para saber quién realmente está trabajando y quién no. Con eso los fortenses sabrían si hay o no aviadores. Y es que merodea la versión de que el alcalde sí sacó a los de la exalcaldesa Nubia Ramos, pero metió los suyos, pero esto lo niega. Pues con el reto quedarían bien claras las cosas a la vista de todos.