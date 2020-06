No es necesario que Chapman elimine facultades a la síndica procuradora porque en los hechos le ponen trabas para obstaculizarla

Pesar. Casi todos los sectores de la sociedad ahomense han tenido bajas por el coronavirus y ayer se sumó uno más, el que faltaba: la clase política. La muerte ayer del presidente del Partido del Trabajo en Ahome, Mario Hilario Flores Leyva, causó pesar entre políticos, empresarios, líderes sociales y mucha gente que trató con él. El comisionado de ese partido en Sinaloa, Leobardo Alcántara, hizo público que el petismo está de luto por la muerte a causa de Covid de Flores Leyva, quien logró que el partido ganara las elecciones pasadas llevando a Guillermo “Billy” Chapman a la alcaldía. El también empresario Flores Leyva fue regidor en la administración del entonces alcalde panista Zenén Xóchihua Enciso.



Cerrazón. No es necesario que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, promueva una reforma al Reglamento Interno del Ayuntamiento para eliminar facultades de vigilancia y fiscalización de la síndica procuradora Angelina Valenzuela porque en los hechos le pone trabas para ello. Y es que sus principales colaboradores siguen aferrados a la misma política de desdeñar toda posibilidad de rendirle cuentas a la síndica procuradora pese a que ya le ganó un pleito en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa pese a que sus asesores jurídicos se jactan de ser de “primer mundo”. De hecho, ante la persistencia de Chapman y su círculo cercano para obstaculizar su trabajo, Valenzuela presentará un recurso de inejecución de la sentencia del Tribunal Electoral. No cabe duda que Valenzuela será la piedra en el zapato de Chapman, quien no la pudo someter.



Desventajas. Literalmente como “perros y gatos” andan los grupos internos de Morena en Ahome, lo que se ve muy difícil que resuelva la delegada de ese partido en Sinaloa, Carol Arriaga, frente al proceso electoral del 2021. Esa es la desventaja que tienen, además de la falta de alguna personalidad propia para la candidatura a la alcaldía que disminuya la división. Incluso, muchos consideran que agregarle el papel que ha desempeñado Chapman hace casi imposible que repitan en la alcaldía porque el efecto López Obrador ya no se va a manifestar como en las elecciones pasadas. Para rematar, algunos estiman que la participación en las urnas va a estar limitada por el problema del coronavirus, la gente es posible que no salga a votar, lo que ya se sabe que al PRI le beneficia esa condición. Por eso, las candidaturas en el PRI están muy peleadas.



Las condiciones. Por cierto, se habla que si Álvaro Ruelas Echave, Bernardino Antelo Esper, Marco Antonio Osuna Moreno, Domingo “Mingo” Vázquez y Fernanda Rivera llegan unidos en el 2021, sin lugar a dudas tendrían altas posibilidades de alzarse con el triunfo priista en Ahome. Cuando menos eso es la percepción que existe en el interior y exterior del PRI por las condiciones en que se estima se van a desarrollar las elecciones. La ventaja que tienen es que tienen estructura, son conocidos, y ya han participado en elecciones, de lo que carecen en las otras opciones partidistas. Ya se sabrá si saben aprovechar esas circunstancias.



Una burla. Muchos ahomenses tomaron más a burla que una explicación razonable la justificación que puso el director de Suministros Básicos de la Comisión Federal de Electricidad, Martín Mendoza, sobre el elevado cobro del servicio en medio de la pandemia del coronavirus. Lo adjudicó al confort en que cayeron las familias que prendieron el aire acondicionado y otros aparatos al estar en casa como medida de contención del virus, lo que provocó mayor consumo de energía. En el gobierno de la 4T no se les haya: ya había dicho que los altos cobros se debía a errores en la toma de la lectura.