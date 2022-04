La poesía para cada instante y todos los tiempos

audima

La poesía es un género dentro de la literatura que se caracteriza por mantener una estética al momento de su escritura, respetando algunas características básicas de lo que tradicionalmente se ha concebido como poesía. Por un lado, es muy cierto que este género, a través del tiempo, ha ido mutando y de manera muy considerable, por ejemplo, si se tienen en cuenta los tópicos sobre los cuales se centran las poesías.

Pero también es indudable que, desde las poesías originarias hasta las actuales, algunas características se mantienen. Por ejemplo, la principal característica es su escritura en verso, diferenciándose así de la escritura en prosa como es el caso del cuento o de la novela. La gran diferencia es que el verso no se corta al terminar un renglón de escritura, como el caso de la prosa, si no que corta en las pausas que se necesiten destacar. Pero también la poesía tiene una característica muy conocida, aunque no sea una condición inherente, como sí lo es el caso del verso. La rima consiste en que los versos contengan terminaciones similares de modo que las sílabas suenen parecidas.

Los temas centrales de las poesías han cambiado con el tiempo. En la antigüedad, era frecuente que las poesías relataran las hazañas y proezas de los guerreros en los combates, mientras que en la Edad Media, la poesía romántica cobró importancia. En la actualidad, la poesía romántica mantiene su posición, pero otros tópicos han ganado terreno en este género, como el caso de los derechos humanos o los temas ambientales. Esto da cuenta de que la literatura es un claro reflejo del tiempo en el cual viven quienes utilizan este tipo de arte para expresarse.

Sin duda alguna la poesía la podemos practicar a partir de nuestras experiencias, vivencias, nuestras historias de amor, percepciones de la vida propia, de la realidad social, política e histórica de nuestro contexto. Aquí estimado lector le comparto mi propio ejercicio con la finalidad de aprender hacer poesía e insertarme en el maravilloso mundo de la poesía.

Tú

Eres brisa del mar que humedece mí pasión!

El néctar de tu esencia recorre mí ser.

Tú aroma impregna mis venas!

Recorres así mi razón de amar.

La espuma de tu cuerpo, es meramente las olas de nuestro mar,

en una tormenta llena de pasión.

Nuestros pensamientos navegan como los mismos barcos!

con un corazón destinado a la búsqueda de un tesoro, el cual se llama amor.

Jorge Pacheco Fabela