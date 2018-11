La polémica que calienta

Las cuentas para algunos aficionados no cuadran. Pero esa polémica calienta el cotarro. Escucho voces en diferentes lugares, y aunque Mister Fly One Go, dice que no le haga caso, es mejor compartir opiniones.

Y a ver qué opinan ustedes. .Cinco equipos ya tienen boleto.

Esto en la Liga MX del futbol mexicano, cuando falta una fecha para que termine el rol regular. Ellos son: Cruz Azul, América, Pumas, Santos y Monterrey, en ese orden. Y cinco clubes más pelean los tres pases que faltan para la Liguilla.

A ojo de paloma, -dirían algunos- están en la pelea Tigres de la UANL, Toluca, Morelia, Pachuca y Querétaro. Y eso se resolverá en la última jornada. Pero en los comentarios existen divergencias, alegatas.

Algunos opinan que este descanso por la fecha FIFA les perjudicará a muchos. Qué les beneficiará a otros, dicen algunos. Puede ser por las lesiones o el cansancio, puede ser que se pierda ritmo o para otros regresará a él.

Colofón. Y a propósito de turnfis, cobris, benficitis, -traducción- “Te das vuelo en pleno otoño y no son mentiras traicionera”

¡Ai´sí! Lo mejor de toda esta “chorcha” que se forma es por los colores que defienden los que se apasionan.

Algunos que Cruz Azul perderá la sintonía. Como si fuera una sinfónica. América, Pumas y Monterrey no asustan con el petate del muerto.

Y que hay que tener cuidado con Santos y Tigres.

¡Está pelón el cochi!