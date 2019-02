La política, juego de intereses, no de convicciones sociales

Por lo general, la actividad política es un juego de intereses particulares y de grupos.

Principalmente de índole económica, no de convicciones sociales o humanísticas, aunque existen algunas excepciones que confirman la regla.

Gran parte de los políticos que triunfan y logran el poder en este país tan corrompido –pues es uno de los más corruptos del mundo y el primero de América Latina–, amasan enormes fortunas y luego aparecen con grandes negocios hechos con dinero del erario público y con el ejercicio irregular o desviado de sus facultades.

Son fortunas que alcanzan para muchas generaciones, y que por consecuencia no se las acaban ellos mismos en toda su vida, sino que también gozan de ellas sus descendientes en varios grados o generaciones.

Por lo regular ese tipo de personajes de la política son muy inseguros de sí mismos, aunque a simple vista aparentan otra cosa, pero en el fondo tienen esa característica que está en su interior y que no emerge a simple vista.

Por mucho tiempo hemos observado gran cantidad de personajes de esa catadura, algunos de los cuales ya no se encuentran en este mundo o están cerca de abordar la nave que los llevará al sueño eterno, pero sus propiedades se quedarán en este planeta, sin que haya forma de que se las lleven consigo en su viaje sin retorno.

Son individuos que por lo regular tienen personalidad egocentrista y conductas soberbias y necias; características que dan forma a su caparazón, y que repelen a individuos genuinamente honestos.

Hay de aquel que no sea de su grupo o recomendado que, aunque sea honrado, preparado y experimentado, simplemente no entra a su equipo de trabajo, por no ser de su confianza. Solo ingresa a él quién garantice “lealtad”. Ésta última palabra sin comillas, por lo regular se confunde en los hechos con complicidad.

Lo anterior debido a que la política tercermundista que se practica en México y aquí en Sinaloa, en la mayoría de los casos, se forman equipos que garanticen esa complicidad; transformándose así la política en un juego de intereses particulares mezquinos.

De ahí que no únicamente hay que estancarse en una conducta resiliente quienes desean un cambio genuino o verdadero. Es decir, que no sea simulado o engañoso. Mucho menos que el ejercicio del poder público se siga llevando a cabo por aquellos soberbios, necios y corruptos de los que hemos referido en otras colaboraciones.

De tal manera que hay que seguir luchando desde cada trinchera para que la administración pública y a lo que algunos llaman política sea genuinamente honesta, y no solo un remedo o apariencia de ello, sino algo lleno de convicciones sociales.