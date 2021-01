La presencia de Billy Chapman en arranque de precampaña de Rubén Rocha no tuvo eco

Mal paso. El senador Rubén Rocha Moya arrancó su periplo por la gubernatura con cuestionamientos de amplios sectores de la sociedad ahomense. El tener al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, en el presídium en el inicio de su precampaña se lo tomaron a mal, principalmente las mujeres. Las justificaciones que pusieron sobre su presencia en el evento no se las hicieron efectivas. Y es que no ven posible que Rocha haya mandado el mensaje de que avala a quienes están sentenciados por violencia política en razón de género. Y más que Chapman presentó su registro para la diputación federal, lo que muchos lo tomaron como una “broma de mal gusto”. Dicen que Rocha y su equipo gastaron “pólvora en infiernillos” porque no hay seguridad de que Chapman aparezca en las boletas electorales. O sea, dioquis es el prematuro desgaste de Rocha porque cuando menos en Ahome no se comieron el cuento de la unidad y la suma.



Inútil. Y prueba de ello es que la campaña de los “vividores” del erario para “volar más” al alcalde Chapman y posicionarlo con el hecho de que estuvo en el arranque de la precampaña de Rocha no tuvo eco. La propaganda que hicieron no levantó interés porque es evidente que se sobrepone la percepción de la inviabilidad de la pretensión de Chapman de lograr la candidatura a la diputación federal en Morena por todos los negativos que tiene. Lo que está en la mente colectiva son sus desfiguros, la sentencia de violencia política en razón de género y la falta de resultados. Por esto ya muchos consideran que es inútil “las barbeadas” a Chapman de sus aduladores que están devaluados ante la opinión pública.



Copia. El subsecretario de Planeación de la Sedeco, Marco Antonio Osuna Moreno, repitió el sistema de pronunciamientos en favor de Bernardino Antelo Esper por la alcaldía de Ahome. Tras que el presidente de la Canirac, Alejandro Félix, y luego el empresario Guillermo Hull Rosas hicieron pública, por separado, su adhesión a las aspiraciones del director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación, Osuna Moreno no se quedó atrás. Con los que se reúne suben a las redes sociales que están con Osuna Moreno para la alcaldía. Una copia fiel de lo de Antelo Esper.



Personal. Por cierto, ayer siguió la reprimenda en contra del líder de los restauranteros de Ahome, Alejandro Félix, por hacer el pronunciamiento en favor de Antelo Esper. Ahora fueron los dirigentes de las organizaciones de la iniciativa privada (Intercamaral) que rechazaron la posición de Félix porque se tiene que hacer apolítico como lo marcan los estatutos aún se tenga simpatías con alguno de los aspirantes. Dicen que a Félix no lo sacan de que fue a título personal.



Adelantado. Como que el regidor morenista Ramón López Félix ya hace candidato priista a la alcaldía de Ahome a Bernardino Antelo Esper. En la reunión que tuvo con líderes ejidales, ganaderos e indígenas en San José de Ahome, ante quien se destapó para la alcaldía por Morena, López Félix sentenció que ya no quieren saber nada del PRI de Bernardino. A muchos sorprendió que saliera con eso.



No se miden. A estas alturas no es de sorprender que el gobierno chapmista se haya convertido en el “brazo armado” de la empresa OP Ecología. Ante el rechazo de los comerciantes de pagar a la empresa por la recolección de la basura, el director de Servicios Municipales, Iván Gálvez, condicionó que el cobro va a hacer para los que generen más de 40 kilos de basura a diario. Por si fuera poco, los que pasen ese peso y no le paguen a OP Ecología el Ayuntamiento los va a multar. Qué descaro.