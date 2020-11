La primera la perdí

En mi anterior entrega decidí platicarles cómo entré en este fascinante mundo de la protección del medio ambiente y, sobre todo, de los animales, y de cómo, poco a poco, nos integramos a la gran fraternidad que conforman Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, como Unbio (Unidos por un Manejo Sostenible de Nuestra Biodiversidad), asociación de asociaciones especialistas en medio ambiente.

La primera vez que me lancé por la presidencia de la Asociación perdí; ganó mi amigo Carlitos Guichard, un personaje muy querido por mí y por todos. Yo era nuevo y él toda una personalidad, pero pensé: “ya casi lo logro”. Para el siguiente periodo nuevamente me lo propuse y logré (actualmente estoy en mi segundo periodo).

Ya que estaba ahí me di cuenta de la enorme fuerza y conocimiento de nuestro gremio, pero también de nuestra vulnerabilidad ante los pseudo animalistas y frente a toda la gente que dice defender a los animales sin ningún conocimiento y mucho menos sentido común.

Por ello, uno de mis primeros objetivos y misiones fue defender a nuestro gremio. Comencé a cabildear en el Poder Legislativo acompañado de un gran equipo de cabilderos con René Vicario liderándolo, un joven con mucha capacidad, y expertos sobre cómo se mueven las cosas dentro de San Lázaro.

Además del ámbito legislativo, yo estaba consciente de que nuestros enemigos tenían mucho alcance y fuerza en medios y redes sociales, y nosotros no éramos tomados en cuenta. Por eso tomamos la decisión de incidir en la agenda nacional en el tema de vida silvestre para impactar en la opinión pública y ganarnos el respeto de comunicadores y del público en general.

Conformamos un equipo de comunicación con Ana Paola Lara al frente, periodista experta en medios. Al principio, como en todo, inicié asomándome para conocer bien el tema y logramos aprender, al grado que nuestras declaraciones empezaron a incomodar a poderosos que nos les gusta ser cuestionados, logramos ponerlos nerviosos con un posicionamiento en medios.

Hoy por hoy somos una confiable fuente de información y somos reconocidos por autoridades, comunicadores y por millones de mexicanos como importantes centros de conservación en todo el país, y como los únicos que de la mano de las autoridades rescatamos y albergamos animales del tráfico, posesión ilegal y del abandono.

Hemos tenido el honor de asesorar algunos diputados de medio ambiente y presentar iniciativas en la Cámara de Diputados. Y hoy de alguna forma todos podemos tomar grandes responsabilidades, he sido invitado para buscar una posición y apoyar a nuestro gremio en el Poder Legislativo.

Después de años de aprendizaje, especialización, preparación, trabajo y de luchar contra corriente, tengo la invitación y la gran oportunidad de buscar ser diputado federal de la república, y sé que tengo un gran equipo y lo necesario para representar muy dignamente a mi gremio, pero sobre todo para contribuir a su fortalecimiento y generar leyes y políticas públicas que verdaderamente ayuden a proteger y a conservar nuestra vida silvestre.

Tenemos el conocimiento, las relaciones con expertos y especialistas, y lo más importante, un gran equipo para seguir andando este complejo camino, pero a fin de cuentas nuestro y de todos los que estamos en busca de la conservación de las especies, así como nuestra biodiversidad y un medio ambiente sano y con gran futuro.

Gracias a la Azcarm y a la Unbio (Unidos por un Manejo Sostenible de Nuestra Biodiversidad) por todo su apoyo. Saben que me llena de orgullo ser uno de ustedes, y hoy me comprometo conmigo, con mi familia y con ustedes a seguir dedicando cada día de mi vida a proteger nuestra fauna, nuestro medio ambiente, y a luchar contra todo lo que nos lastima diariamente.