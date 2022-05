La protesta en escuelas se traslada a la zona rural: ahora toman una en la Villa de Ahome

audima

Padres de familia tomaron la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón de la Villa de Ahome por la falta de energía eléctrica y una infraestructura deficiente. Esta es una manifestación más de padres de familia en Ahome. La semana pasada en la ciudad hubo protestas en tres instituciones educativas con similares problemas.

Lo que pasa es que las temperaturas están subiendo con las consecuencias de que los niños sufren el calor en los salones.

Así con en las escuelas de la zona urbana, la de la Villa de Ahome tienen mucho tiempo las deficiencias sin que los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y Cultura las resuelvan.

Los padres de la escuela José María Morelos y Pavón ya no aguantaron más por el dolor de ver a sus hijos sufrir las inclemencias del tiempo. No hay luz, no hay aire. De alguna forma tienen que expresar su inconformidad.