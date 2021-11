Clausura. La próxima semana va a definirse la suerte de OP Ecología en el servicio de recolección de la basura cuando llegue el plazo para demostrar que tiene un relleno sanitario propio, una de las condiciones del contrato. No se sabe si antes o después, pero dicen que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, tiene ya el plan para acorralar al dueño de la empresa, César Guevara. Se habla que una de esas acciones es la clausura del relleno sanitario que improvisó Guevara para tratar de salvar el contrato. Y es que, como Vargas Landeros ya lo adelantó, no tiene permiso de la Dirección de Ecología, lo que da una idea del apoyo que tuvo de la pasada administración del entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman, que en los hechos, hace más de un año, le salvó el contrato con una modificación del mismo aprobado por la mayoría de los regidores, lo que levantó el “sospechosismo”. Incluso, hay versiones que apuntan a que Vargas Landeros está preparando el terreno para sustituir a OP Ecología. Esto incluso al margen de lo que se resuelva en el juicio de amparo contra OP Ecología que interpusieron los ejidatarios de Choacahui porque no realizaron la consulta para establecer el relleno sanitario.

Fuera. Las presiones para el titular del Órgano Interno de Control, Pável Castro, iniciaron en el inicio de esta nueva administración. En uno de los puntos del pliego de peticiones que está planteando Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia en Sinaloa al alcalde Vargas Landeros es que se le destituya y sea sometido a una investigación por su responsabilidad o complicidad en el manejo de la pasada administración de Chapman y se dé a conocer su situación patrimonial desde el año que entró hasta el actual. Incluso, que se le investigue por los préstamos de “cientos de miles de pesos” que se le han otorgado y sus respectivos pagos. ¿Le sabrán algo o lo dicen al tanteo? Por algo lo ha de estar pidiendo Guillermo Padilla Montiel, líder de esa organización, que le echa loas a Vargas Landeros por “empezar haciendo bien las cosas”.

En la picota. Dicen que la que está por caer es la gerente de Administración y Finanzas de la Japama, Diana Margarita Rubio. Es de las que faltan, de las que hizo referencia el tesorero Antonio Vega, quien reveló que hasta el momento iban alrededor de 120 despedidos en las diferentes dependencias de la comuna. Lo que son las cosas: de aquella actitud de perdonavidas en la era de Chapman, ya no queda nada de ella. Ahora es todo un amor con los que quedan y más con los que llegaron. Su cambio de actitud no la va a salvar. Incluso, ya está listo su sustituto. La limpia de fuereños y privilegiados en Japama está en marcha.

Por el sí. No solo de los dientes para afuera, sino que los dirigentes de pescadores de altamar dieron muestra ayer de apoyo real a la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Carlos Sotelo Monge, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Altamar en Topolobampo, señaló que están promoviendo la participación por el sí a la planta entre los del sector y sus familias en la consulta popular que se llevará a cabo a fines del presente mes. Se están metiendo de lleno. Por esto y otras señales más, muchos dan por asentado que el resultado de la consulta va a ser favorable para la empresa Gas y Petro-química de Occidente.

Consecuencias. La regidora priista de El Fuerte Teresa de Jesús Chaparro se sumó a la lista de los que dejaron sola a la exalcaldesa Nubia Ramos. Votó a favor de que se le hiciera una auditoría por parte de la ASE y de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Eso, según dicen, es consecuencia de la chifleta que le tiró Ramos a la excandidata a la alcaldía Maribel Vega en la reunión priista del pasado fin de semana. Chaparro es de la gente de Maribel Vega.