La quiebra y rescate de Japama

"Hacer una reingeniería a fondo de la Japama”, ¿Dónde y cuándo hemos escuchado eso?, el alcalde electo Gerardo Vargas dice que la prioridad de su gobierno es recuperar la calidad del agua que consumimos los ahomenses, y para eso se requiere rescatar la junta de agua que arrastra un endeudamiento del más de 180 millones de pesos.

Gerardo ya administró la Japama durante el gobierno de Mario López Valdez, y es indudable que conoce sus fortalezas y sus debilidades, asimismo, desde la campaña, durante los debates que sostuvo con los demás contendientes por la alcaldía ofreció que el agua potable sería una de sus prioridades, pero ya viendo de cerca el cúmulo de problemas y la virtual quiebra en que se encuentra la dependencia se antoja difícil de solucionar en solo 3 años.

Hernán Medina, el gerente de la junta, reconoce que se debe a Conagua por derechos de uso de agua y funcionarios vislumbran que la deuda podría aumentar porque se enfrentan varios litigios que por lo general se pierden en los juzgados y ya en varias administraciones se ha ofrecido sanear las finanzas de la junta, pero no lo han logrado; por el contrario, la deuda sigue aumentando y la calidad del agua y los servicios disminuyendo.

Durante la administración del exalcalde Álvaro Ruelas se le dio un entre, con una auditoria a fondo, luego una especie de reingeniería, pero al parecer no fue suficiente o no le alcanzó el tiempo para sacar a la Japama del hoyo financiero en que se encontraba.

En el actual gobierno del alcalde Billy Chapman se hizo una nueva auditoria y se detectó un faltante de 90 millones de pesos, pero no se supo quiénes eran los responsables de los posibles desvíos, ni tampoco se logró recuperarlos y el abasto de agua ha enfrentado una de las peores crisis de los últimos años. También los usuarios tienen un adeudo millonario con la Junta, que ya se prevé que es impagable y que merma sus finanzas.

Hasta el momento, la Japama no ha caído en las parálisis que han afectado a las juntas de El Fuerte, Guasave y algunos otros municipios pequeños del estado, pero es un riesgo latente que se enfrenta a diario por el cual Gerardo tiene que poner en marcha acciones emergentes para un rescate definitivo, para que como antes, los mochitenses tengan la confianza de tomar el agua así como sale de la llave. Se cruzan apuestas.

Popurrí. No hay fecha que no se llegue, y a partir de hoy, los maestros y estudiantes de la UAS enfrentarán la prueba de fuego del regreso presencial a clases sin que se dispare el número de contagios de COVID-19. Los estudiantes de la universidad se pueden dividir en dos categorías, los que estudian carreras profesionales, que son mayores de 18 años y que por lo tanto podría ya estar vacunados, y los de las escuelas preparatorias, menores de edad en un alto porcentaje que aún no se vacunan y que son de alto riesgo.

Por sus protocolos, y porque tiene a cientos de estudiantes participando en las campañas de vacunación, “toreando la pandemia, la UAS es referente en el sector educativo y los demás sistemas espera que abra camino.

“Es prioridad mejorar la calidad del agua potable”, alcalde electo Gerardo Vargas