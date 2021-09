La razón de la incidencia de Covid-19

Los ahomenses relajaron las medidas sanitarias confiados en que el coronavirus ya no es un problema, lo que es un grave error.

Incluso, la actitud omisa de las autoridades incide en el relajamiento social que no abona en nada en la lucha contra ese mal.

No hay otra explicación a las cifras que en las últimas semanas han registrado y que ubican a Ahome en el primer lugar de nuevos casos de covid-19 y de los pacientes activos.

Los números llevan a definir que el centro de la pandemia se encuentra en este municipio. Abajo están Guasave, Culiacán y Mazatlán.

Es bueno que siga el proceso de la vacunación masiva, como está en marcha en Ahome. Ya se aplicó la segunda dosis a los de 30-39 años y rezagados en la zona rural, y hoy inicia en la zona urbana.

Sin embargo, de nada o poco va a servir si los que reciben la vacuna no se cuidan, no llevan a cabo las medidas de prevención, sobre todo el lavado de manos, la sana distancia y el cubrebocas. Esto es lo básico, pero si no se asumen es difícil que no se contaminen así tengan las dos vacunas.

Es correcto despojarse del miedo ante la amenaza del virus, pero eso no implica que no se tengan los cuidados para cortar la cadena de contagios.