La realidad es que no hay policías suficientes

Los integrantes de la Intercamaral en Culiacán señalaron que no es cosa de una percepción, sino que es una cruda realidad la necesidad de tener más policías, ya que los robos al comercio y al sector restaurantero están aumentando cada día. Por ello, hacen un llamado a todos aquellos interesados en proteger la ciudad, para que llamen al ‘chaca’ de Seguridad, Óscar Guinto Marmolejo, al teléfono (667) 714 42 15, para que le diga cuándo y a dónde puede ir pa’ empezar a capacitarse pa’ convertirse en policía.Los funcionarios del Ayuntamiento de Choix se olvidaron de la chamba, pues ninguno está activo atendiendo a la raza choicense, ni siquiera los de guardia, y esto tiene muy molesta a toda la gente de ese municipio, quienes dicen que si pa’ qué está el Ayuntamiento, si no está abierto. Al parecer se les perdió el calendario donde anotaron los días laborales. Si usted sabe dónde se puede encontrar este calendario gigante pa’ que anoten nuevamente las fechas importantes, échele un ‘fonazo’ al ‘presi’ municipal, Lindolfo Reyes Gutiérrez, al (698) 866 00 43, pa’ que lo compre de inmediato.El director de Tránsito Municipal en Guasave está buscando un buen paraguas, de preferencia de color negro, grande y sobre todo resistente, pues le llueve sobre mojado. Primero, porque no se hacía nada para solucionar el caos vial que se armaba en el Mercado Municipal; ahora, que porque el operativo implementado para regular el tráfico es recaudatorio. Si tienes el artículo deseado, échale la llamada al mero mero de la corporación, Tomás Olivas, al teléfono (687) 872 18 18.Los que están amolados son los de Cruz Roja Angostura, pues en la colecta no llegaron ni al tope, lo que los tiene en una situación muy crítica, ya que nomás tienen para los viajes. Pero eso no es lo peor, sino que muchos empresarios quedaron en darles apoyos y hasta el oficio hicieron, pero nunca que se los dieron. Si tiene pa’ apoyarlos, márquele al presidente del patronato, Ímuris Higuera, al (697) 734 03 39, pa’ que no se ande confiando.Ahora resulta que las obras que se hicieron para embellecer Mazatlán se hicieron al ‘ahí se va’ y por eso está sa-liendo más caro el caldo que las albóndigas. La Asocia-ción Mexicana de la Industria de la Construcción, presidida por Alberto Ibarra, dice que ha detectado fallas en el malecón, pero que, a pesar de que han emitido recomendaciones, las autoridades se han hecho de oídos sordos. Por eso, el director de Obras Públicas en el municipio, Joel García Regalado, va a necesitar de ingenieros y arquitectos que le ayuden a sacar bien las medidas de cada una de las construcciones antes de recibir los proyectos. Si le interesa la chamba, márquele al (669) 915 80 00.