La rebeldía del “Químico” a extremos y Rocha Moya pareciera no poder pararlo

Diálogo de sordos. La rebeldía del “Químico” llega a los extremos. Y eso lo tiene que entender muy bien el gobernador. Mientras Rubén Rocha Moya asegura una y otra vez que no se puede argumentar autonomía municipal ante una emergencia sanitaria como la que se está viviendo, el alcalde Luis Guillermo Benítez hace mutis. Cuando Rocha Moya anuncia que serán las autoridades de Salud en Sinaloa las que marquen el camino para contener el disparo de los contagios. Y reitera que será Salud la que defina si hay o no carnaval, la respuesta del “Químico” no deja lugar a dudas de que va contra todo lo que disponga, diga o realice Rocha Moya. “El Químico” le respondió a Rocha Moya que el carnaval se podría suspender, siempre y cuando el Consejo Nacional de Salud así lo indique. Es decir, si la Federación lo decide, lo acepta. Pero si el Estado, Rocha Moya y Salud en el estado deciden algo sobre el carnaval, más vale que se lo ahorren. “El Químico” ya dijo que no aceptará ninguna indicación estatal. Así o más claro. En el encuentro que encabezó Rocha Moya con el equipo político de Fernando Pucheta en Mazatlán mandó un mensaje claro. Que algunos pensarán que no toma decisiones en torno a los conflictos que se han presentado. Pero se equivocan, dijo, se toman y se aplican. En el caso de Mazatlán, el fracaso es evidente.

Tiempo suficiente. El gobernador ha tenido el tiempo suficiente para medir a sus “compañeros” de partido y de gobierno. Desde junio del año pasado que ganó la gubernatura, sabía y conocía la forma de actuar de los alcaldes Luis Guillermo Benítez, de Mazatlán, y Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán. Ambos reelectos. Se suponía que habían aprendido de sus errores. Pero la realidad indica lo contrario. Hoy, Rocha Moya está viviendo en carne propia la miopía política, las limitaciones, los excesos y abusos de los alcaldes. El gobernador ya sabía a lo que se tendría que enfrentar de adentro de su mismo partido. Pero parece que no midió bien las cosas. Y ahí están los resultados.

Prende la alarma. La afluencia a restaurantes bajó. A centros comerciales, también. Hay alarma entre los ciudadanos de Mazatlán. Los contagios por Covid-19 son la causa. El ser testigos de las largas filas que se realizan en los laboratorios donde se aplican pruebas para detectar el Covid han provocado que muchos se refugien en sus casas. Los ciudadanos en su mayoría ya saben el camino a seguir cuando los contagios se disparan como está pasando en estos momentos. Saben que, si no es necesario salir, es preferible quedarse en casa. Por más que las autoridades aseguren que esta cuarta ola no es tan letal y que en casa se pueden atender, los ciudadanos no creen en lo que dice el Gobierno. El mal manejo de esta pandemia ya cuesta a los mexicanos cerca de los 500 mil muertos. Y ya saben que, con estampitas, ni billetes de 2 dólares podrán evitar contagiarse si no se cuidan por sí mismos.

Sanitizan instalaciones de la UAS. En las diferentes facultades de la Universidad Autónoma de Sinaloa se han detectado contagios de trabajadores. Por lo que se han tomado medidas para que se labore desde casa y se monten solamente guardias. También se reporta que entre los trabajadores municipales el número de personal contagiado por coronavirus podría superar el número de 50. Los protocolos de salud se relajaron. Las fiestas de diciembre hoy cobran factura. La megafiesta del “Químico” de fin de año en el malecón arroja también sus resultados con el gran numero de mazatlecos que viven la pesadilla del Covid-19.