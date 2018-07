La reducción del 50 por ciento a prerrogativas de partidos

Puede sonar a cortina de humo tras el escándalo del fideicomiso, pero la propuesta de Yeidckol Polevnsky, presidenta de Morena, de que los diputados de su partido (mayoría en la Cámara Federal y en 17 congresos estatales) se impulsen una reducción del 50 por ciento a los recursos para partidos políticos, marcaría el principio del cambio tan cantado, es decir, la llamada «cuarta transformación» que anuncia Andrés Manuel López Obrador.



Si esa propuesta se vuelve realidad, la polémica en torno al fideicomiso de Morena para los damnificados de los sismos habrá servido de algo. Finalmente, el titular del INE, Lorenzo Córdova, ya admitió que no existen pruebas de que ese fondo haya sido empleado con fines electorales. Por lo demás, es de esperarse que esa denuncia, como otras tantas más del INE, sea desechada por el máximo órgano electoral, que es el Tribunal del Poder Judicial de la Federación.



Ahora bien, la «sobrerreacción» que acusa Córdova por parte de AMLO tras semejante señalamiento es perfectamente explicable:



A López Obrador el INE le dio en donde más le duele, pero también en la clave de su triunfo: lo que lo hizo arrasar en las votaciones recientes, que es su honestidad. No se trata solo de su partido ni de quienes integran el fideicomiso; es su buen nombre lo que está en juego. Ese activo tan potente, que fue capaz no solo de hacerlo ganar con 30 millones de votos, sino de llevar a todos los espacios de poder a una serie de desconocidos bajo la sombra de un único árbol llamado AMLO.

Si las próximas cámaras, que entran en funciones antes del cambio en la Presidencia de la República, dan un primer paso en el sentido que lo anuncia Polevnsky, la legitimación de Morena estará fuera de duda. El gasto en partidos políticos es insostenible para el pueblo de México.



EL FUERTE DE UNA ALCALDESA. Nubia Ramos sabe, por experiencia, que la clave de un buen gobierno radica en no dejar un solo cabo suelto.



Es así que, a unos días de regresar a la presidencia municipal de El Fuerte (para la cual fue reelecta), Ramos Carbajal llevó a cabo un recorrido para constatar los trabajos de rehabilitación y modernización de la planta potabilizadora de agua.



Tras visitar cada una de las áreas, la alcaldesa explicó la razón de su recorrido: al reanudar el suministro del vital líquido luego de que se quemaron los dos motores sumergibles, extrañamente la planta potabilizadora dejó de funcionar, por lo que llamó a la empresa que la instaló hace cinco años.



Desde su inauguración, indicó, no se daba mantenimiento a la infraestructura. Tras el requerimiento de Nubia a la empresa responsable, los técnicos detectaron el problema, que desde el lunes fue solucionado: los fortenses y el turismo ya cuentan otra vez con agua 100 por ciento potable en domicilios, hoteles y comercios.



PLAYAS LIMPIAS. Excelente noticia por parte del ingeniero Jorge Alan Urbina Vidales, comisionado estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss): de acuerdo con los muestreos que esa dependencia realiza en el litoral del estado, las playas sinaloenses «se encuentran en óptimas condiciones para recibir al turismo durante esta temporada vacacional», aseguró.



El monitoreo es permanente y se lleva a cabo en el marco del proyecto Vigilancia de Agua de Mar para Uso Recreativo. Los análisis miden la presencia de enterococos y, en su caso, se establece la aptitud de las playas, de acuerdo con los criterios y lineamientos de la instancia federal, Cofepris. El objetivo: prevenir enfermedades de mucosa, piel y digestivas.



La población de Sinaloa, pues, así como quienes nos visitan, pueden bañarse en cualquiera de nuestras playas con absoluta confianza en la calidad del agua. ¡Enhorabuena!