La reinvención: un análisis político social

Cuando participamos en una elección se arriesga todo, incluso la posibilidad de desaparecer mediática y socialmente.

A quienes pierden, nadie les visita, nadie les aplaude, ya no existen las fotografías constantes. Al final, eso no importa, es solo una de las constantes en política, y quienes se atreven a participar en una elección lo saben; tanto, que no suelen esperar nada de nadie.

La prensa y las amistades les dejan en paz. En sus sedes del partido no hay fiesta, nada se ha preparado para la ocasión: ni tarimas, ni luces, ni música, ni comida.

Para quienes no logran sus objetivos electorales, solo existe la calma, el silencio y, en algunas ocasiones, una sonrisa congelada.

Pero, ¿como reinventarse después de este momento?, ¿cómo pretender avanzar?, ¿cómo lograr el intercambio ideológico?

Como dice Gandhi, “Debemos convertirnos en el cambio que buscamos en este mundo”.

Se entiende que cada proceso electoral tiene sus asegunes, cada uno tan igual y tan diferente al otro. Se viven las mismas estrategias (aunque no debiera), las mismas reuniones, las mismas caras largas, los mismos “expertos electorales”, los mismos rezagos.

Se esperaría que cada elección se obtengan los mismos resultados, pero esto no es así: la ciudadanía está cambiando, nosotros mismos lo estamos haciendo, ya vemos las cosas desde otra perspectiva.

Incluso como mujeres, en el ambiente político, nos hemos acostumbrado a luchar y alzar la voz por lo que queremos, a luchar contra todo eso que vemos tan igual y tan idéntico a otras vivencias políticas, pero también, nos topamos con la falta de interés ante quienes nos están escuchando, por considerarnos en algunas ocasiones, con poco conocimiento electoral.

Es conocido que la estrategia es el camino para alcanzar los objetivos políticos trazados; si esta estrategia no tuvo los resultados deseados, no quiere decir que debamos eliminarla, al contrario, debemos transformar elementos que permitan continuar buscando el objetivo del éxito.

Para lograr avanzar –ya sea en tu mismo ambiente político, o en otro- es importante tener claro qué se hizo, qué se desarrolló, cuál fue el resultado y,lo más importante,hacia dónde vamos.

Lo primero que debemos hacer es aceptar que, aunque la estrategia era clara, existen otros elementos que determinan el resultado. Se debe continuar con dureza, aprovechando cada caía, cada error, cada número rojo.

En la participación política, siempre se deben buscar los errores cometidos, continuar trabajando para cambiarlos y avanzar hacia el resultado electoral final,fijando una fecha objetivo.

Para ello debemos continuar con un plan de acción, valorar a aquellas personas que integra tu equipo, conocer las fortalezas de cada uno, para que el plan de acción este comprometido y defendido. Eliminar los errores y transformar las ideas es lo que formará una visión más clara de lo que has de hacer.

Las mujeres que hemos participado en política, sabemosque ésta no es de quejas, es de actuación. Y dependerá de ese actuar, el espacio y las oportunidades que se abren y que nunca dejan de estar.

Este proceso electoral 2021 perdieron su registro diversos Partidos Políticos. Cuando un partido desaparece, lo que queda es volver a organizarse. Resucitar. Pero para volver a la vida —con otra ficha, con otro nombre— los límites legales son pocos. El pasado desaparece. Es borrón y cuenta nueva. No importa si los mismos integrantes, las mismas mujeres, los mismos afiliados, la misma junta directiva, crea un nuevo partido. Desaparecen, pero, de fondo, no dejan de existir.

Eso mismo debe de pasar con cada Mujer, con cada personaje, en cada elección perdida, se debe de volver organizar, resucitar, cambiar a otra ficha, cambiar la idea de que debemos quedarnos donde mismo, obteniendo los mismos resultados, debemos avanzar, para reintegrarnos.

Reinvéntate las veces que haga falta, crece, aprende, estimula, agradece, crea, transforma, haz lo que tengas que hacer, pero nunca, nunca olvides tus raíces. Que se sepa que estamos hechas para afrontar riesgos, para encarar miedos y salir triunfantes de nuestros retos. Este es el inicio de un gran cambio, de un gran movimiento, más allá de tus propios límites.

Por Raquel Zazueta Valenzuela

