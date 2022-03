La renuncia al PAS de la alcaldesa de Cosalá es parte de un golpeteo político

audima

El PAS en la mira. La alcaldesa de Cosalá, Carla Corrales, anunció su renuncia al PAS. Y con esto se puso al descubierto una estrategia que pretende disminuir políticamente al Partido Sinaloense. No se necesita una bola de cristal para adivinar de dónde viene ese golpeteo. La renuncia de Carla Corrales al PAS es tal vez la primera de algunas otras de militantes pasistas que ocupan en estos momentos cargos públicos. Hay presión en algunos casos y trabajo de convencimiento por otro lado, pero van por alcaldes, diputados, regidores todo aquel activo político del PAS. Alguien está molesto por la fuerza política que hoy tiene el PAS. ¿Quién o quiénes serán? Ya en noviembre pasado, el PAS vivió como algunos de sus regidores de Mazatlán fueron “convencidos” en dejar al partido y no solo eso, apoyar al alcalde Luis Guillermo Benítez en aquel conflicto de arranque de administración que llevó a Mazatlán a vivir semanas enteras en la ingobernabilidad. En aquel momento, quienes dirigen el PAS y que encabeza Antonio Corrales Burgueño, no midieron lo que se preparaba en su contra. Hoy ya están advertidos. Carla Corrales, que llegó de la mano del PAS a la alcaldía de Cosalá, ayer renunció a su militancia. Y aunque no lo dijo abiertamente, todos saben que su intención es irse a Morena. “Porque Movimiento Ciudadano no la convence y no tiene presencia en Cosalá”. Habrá que esperar qué otro alcalde, diputado o regidor pasista sea “convencido” de salir de ese partido, y claro está, irse a Morena. Más pronto de lo que creen, se sabrá el hilo que opera esa arremetida contra el PAS. Y todo apunta al tercer piso del Palacio de Gobierno.

El INE y los espectaculares. El Instituto Nacional Electoral acordó que la propaganda, particularmente los espectaculares que han aparecido en referencia a la próxima consulta de revocación de mandado, sean retirados. El INE ordenó su retiro en 19 estados del país. Y al parecer Sinaloa no aparece en esa lista, porque hasta ayer, los espectaculares seguían. Está claro que la consulta no es una campaña entre partidos o candidatos. Es simplemente una consulta popular para que definan si López Obrador continúa o se va de la Presidencia. El fondo de estos espectaculares que aparecen con la imagen de AMLO y la propuesta de “que siga”, puede tener otras connotaciones. Al margen de toda esta maniobra, en lo personal resulta ocioso una consulta como la que se pretende llevar a cabo. Primero porque no la está pidiendo la ciudadanía. Segundo porque quien la está promoviendo es el propio presidente. Y tercero, y contundente, que López Obrador fue electo para gobernar por seis años. Y termina para el 2024.

No hay quién frene al “Químico”. A diferencia de los primeros tres años de la administración que encabezó Luis Guillermo Benítez, que tuvo una síndica procuradora que buscó frenar los abusos y excesos que cometió, hoy pareciera que un pequeño número de regidores de oposición intentan, sin lograrlo, hacer que impere el orden y la ley en el Ayuntamiento mazatleco. El desencuentro más reciente ente regidores y alcalde es el escandaloso caso del préstamo de 14.3 millones de pesos al Sindicato de Trabajadores municipales. Regidores como Roberto Rodríguez han considerado que ese préstamo es totalmente ilegal. El hecho es que el alcalde dispone, decide, compromete y acuerda con bienes del municipio. Es decir, de todo el pueblo, sin importarle que viole la ley y que atente contra las finanzas públicas. No hay autoridad en el estado que frene las ilegalidades que se cometen en el municipio.