La renuncia de Martínez al IMSS desnuda algo turbio

La carambola de Germán. Quienes conocemos a Germán Martínez lo entendemos. Si renunció a la Dirección General del IMSS es porque algo no muy claro está sucediendo al interior de esa institución. O lo que es peor, algo está por suceder. En su carta de renuncia que se convirtió en pocas horas en viral en las redes sociales enfoca sus baterías a la “injerencia perniciosa” de Hacienda al interior del IMSS. Martínez, quien fuera dirigente nacional del PAN en el sexenio calderonista, que renunció a su militancia convencido por el proyecto de López Obrador, decidió abandonar la Dirección General del IMSS. Y se irá no a su casa, sino a la senaduría que tiene y que seguramente más pronto de lo que se espera habrá de declarar independiente. ¿Y si no, al tiempo? Al margen de que la renuncia desnuda lo que está sucediendo al interior del gabinete morenista, provocará movimientos en el proyecto nacional enfocado para “rescatar” al sector obrero del país. El suplente de Martínez es el líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), Pedro Haces. Pues bien, Haces como senador ha recorrido todo el país y lógicamente llegó a Sinaloa donde realizó encuentros con dirigentes de los sindicatos regionales. Una nueva central obrera que sustituya a la CTM es el proyecto, pero ahora Haces dejará de ser senador. Y ya no será la misma. Porque no creemos que Germán Martínez no acuda al Senado.

Magisterio tranquilo. El encuentro entre maestros de la sección 27 del SNTE con el gobernador Quirino Ordaz Coppel mostró ayer la empatía que existe con el mandatario. El encuentro realizado ayer en el majestuoso Teatro Ángela Peralta fue para hacerles justicia a 806 maestros de los municipios del sur de Sinaloa a quienes desde hace años se les regateaba la rezonificación y esperaban justicia laboral. A partir de ya se inició el proceso de nivelación que tanto demandaban los maestros. El secretario general de la sección 27 en Sinaloa, Edén Inzunza Bernal, agradeció públicamente la decisión del gobernador. El titular de Sepyc en Sinaloa, Juan Alfonso Mejía, será quien instrumente el programa que arrancó ayer mismo con el pago a los maestros y maestras.

Combatir inundaciones. Revestir el arroyo de Urías en Mazatlán no es poca cosa. De entrada, beneficiará a alrededor de 12 mil familias que habitan seis colonias aledañas a ese arroyo. No se trata de una obra más o una obra cualquiera. El gobernador Quirino Ordaz Coppel destacó que realizó una intensa gestión con el presidente Andrés Manuel López Obrador y se autorizó los recursos provenientes del Fondo Metropolitano. En esta obra serán invertidos 100 millones de pesos entre el estado y la federación. En el evento realizado en Urías dos grupos de colonos se enfrascaron en porras y uno de ellos increpó al alcalde Luis Guillermo Benítez, ahí presente. Fue entonces cuando el gobernador intervino y destacó la importancia de la obra. Los beneficios que aportará a las familias para evitar los daños que provocan las inundaciones tranquilizó los ánimos y por encima de las diferencias que pudieran haber existido entre los colonos destacó que estas y todas las obras son producto del trabajo de equipo con el Químico, dejando de lado colores e intereses personales por un solo Mazatlán.