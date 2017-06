La reposición del inventario

Mientras algunos se desgastan en las interminables polémicas, algunas de ellas fruto de un curioso “fundamentalismo beisbolero”, hablemos de lo que parece ser una realidad de nuestros días: el beisbol mexicano pareciera estar atravesando por una crisis que puede y más tarde tenga que ser calificada como “grave”. Ni modo de no atender el tema. Iniciemos haciendo la pregunta: ¿cómo, bajo qué bases se puede calificar nivel a nuestra pelota? ¿Por lo que se logra en un Clásico Mundial de cada cuatro años? ¿Por el número de jugadores que se tiene en Grandes Ligas? ¿Por el grado de excelencia que muestren las ligas existentes? El clásico se descarta como rasero, mucha eventualidad, mucha circunstancia y el hecho de que sea cada cuatro años no ofrece certeza en la “medición”. ¿Mexicanos en Grandes Ligas? Partiendo de la base que el modelo exportador ha fracasado rotundamente y que está basado en un régimen monopólico, a punto de derrumbarse, no convendría ubicarlo como unidad de medida y menos ahora que tal parece que las cosas van cuesta abajo. Se atraviesa una mala racha. Adrián González en la encrucijada de su carrera; Yovanny Gallardo enviado al bullpen; Jaime García fastidiado por averías físicas; el Mariachi Miguel Ángel González no anda de vena; Joakim Soria tal vez le dé más brillo; Fernando Salas y Oliver Pérez entre azules y buenas noches. En la parte “joven”, Julio César Urías lesionado y estará fuera más de un año; Luis Cessa y Giovanny Gallegos asiduos de la montaña rusa con Yankees así como lo que parece eterna percepción de que nadie más será ascendido en los próximos días. Eso sí, no se cansan algunos de usar y abusar del sobado término “hasta cuándo van a subir a...” y aparecen ahí nombres como el de Christian Villanueva, a quien los “periodistas-scouts” en México lo colocan como una apuesta segura para los Mayores. Claro está, para el discursa queda que hay una nutrida participación de prospectos mexicanos en las academias que MLB tiene instaladas en Dominicana, “promesas” que un día de estos puede y se les vea en triple A, que por lo menos es la “antesala” de la gloria.El otro rasero sería ver cómo andan nuestras ligas y aquí se necesitaría ser muy complacientes, o conformistas, para dar como bueno que andamos en jauja. Obvio que sin producción de peloteros, en términos de cantidad y calidad, las ligas lo resentirán. Presumir que Yadir Drake, actualmente con los generales de Durango, se irá a jugar a Japón, no es para ponerle medalla a la Liga Mexicana de Beisbol la cual festinaría que sigue siendo “trampolín” para que luzcan peloteros extranjeros y no nacionales los que resalten. Drake es por cierto, un pelotero más que irrumpe desde la Liga Norte de México hacia la notoriedad, “dando nota” que es un circuito que tiene peso ya en lo que es el beisbol “de fogueo” en nuestro país. Ante la ausencia de “desarrollo”, la LNM alza la mano ofreciendo acción a peloteros que de otros países de origen no reciben primera chance en la LMB.Parecen estas ideas sueltas, uniéndolas todas no lo son tanto.Interesante, por no decir que intrigante, lo que parece ser una campaña de críticas (¿ataques?) a Javier Salinas, aun y que formalmente no ha tomado posesión del cargo de presidente ejecutivo de la LMB. Una cosa es señalar fallas que vemos en sus anunciadas propuestas (que aquí hemos señalado) y otra es lanzarse desde varios frentes en lo que parece una campaña de “ablande”. Surgió de repente el “sicariato” del periodismo beisbolero y a discreción soltar ráfagas, tiro por viaje, con las cuales pareciera que se quiere convencer a Salinas de que sostenga “convenios” que nos luce pretende desaparecer. A algunos medios y periodistas no les gusta ni les conviene el esquema.¿Se trata de “fuego amigo” o de la burda estrategia de hacer “manita de cochi” al futuro titular del viejo circuito?