La resolución del TEPJF contra Chapman, mensaje para alcaldes de Morena

Cuando veas las barbas de tu vecino cortar. Al alcalde de Ahome se le vino la noche. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo inhabilitó para ser reelegido y ocupar cargo alguno en el servicio público. ¿Qué pasó? Pues la denuncia que por violencia de género que presentó la síndica procuradora de Ahome, Angélica Valenzuela, fue confirmada por el TEPJF. Con esto, el morenista Guillermo Chapman, alcalde de Ahome, queda impedido para ser reelecto u ocupar puestos públicos. La noticia corrió como un reguero de pólvora. Y al margen del escándalo que viene, es también un mensaje para los alcaldes de Morena, Luis Guillermo Benítez, de Mazatlán, y Emmett Soto, de Escuinapa. Ambos acusados por sus respectivas síndicas procuradoras de obstruir su trabajo y hasta de intentar intimidarlas. En Mazatlán, para nadie es un secreto la animadversión, casi odio, que el alcalde le tiene a la síndica Elsa Bojórquez. Todo porque ha tenido el valor de señalar públicamente las irregularidades cometidas por él y su pareja, Gabriela Peña Chico. Y como los que integran el círculo del “Químico” intentan quedar bien con él, también no ocultan su rechazo a todo lo que dice la síndica. Eso también debiera considerarse “violencia de género”. Y si esto sucede en Mazatlán, el alcalde de Escuinapa, Emmett Soto, fue denunciado por la síndica procuradora, Olivia Santibáñez, por acciones de represión por el hecho de ejercer su labor de fiscalización al municipio. Al igual que Elsa Bojórquez, Olivia Santibáñez denunció que en su municipio no se gobierna con los enunciados de la 4T, se da el uso indebido de los recursos públicos y se favorece a familiares, incurriendo en acciones de nepotismo. La resolución del TEPJF, que consideró que se ejerció “violencia de genero” contra la síndica de Ahome, pudiera ser el camino que tomen las síndicas de Mazatlán y Escuinapa. Porque con esos energúmenos como alcaldes, no se puede transitar a nada bueno

¿Y el camión donado por Fundación Letty Coppel? La unidad de servicios médicos accesibles para los que menos tienen fue donado en comodato al Ayuntamiento. En este camión, que por meses se le vio operando en la colonia Juárez y en el estacionamiento de Plaza El Mar, se ofrecían servicios de rayos X y de mastografías. Contaba también con equipo para estudios de densitometría ósea y una mesa para exploración y toma de papanicolaou. Se desconoce qué destino le ha dado a esta unidad médica el Gobierno Municipal de Mazatlán que encabeza Luis Guillermo Benítez. Será interesante saber qué hicieron con esa unidad, y sobre todo, dónde se encuentra. Pendientes.

Buenos resultados. El secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, está montado en la ola que dan los buenos resultados en materia turística. Y muestra con números el crecimiento turístico que se está dando en el estado, al que en 2019 visitaron 4.73 millones de turistas. Cifra récord que coloca a nuestro estado entre los destinos turísticos con mayor crecimiento en el país. Los resultados no son para nada fortuitos. No son de la casualidad. En la Secretaría de Turismo, Óscar Pérez Barros ha entendido y puesto en práctica los planes y programas planteados por el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Sabedor de que el tema turístico lo entiende y domina el gobernador, Pérez Barros entendió que con trabajo se alcanzan los objetivos.