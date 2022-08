La respuesta por el apoyo a Polo Palafox

Dicen que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, le devolvió la “pedrada” al líder político del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda. Precipitado o no, Vargas Landeros dio respuesta al apoyo que le dieron los operadores pasistas a José Luis Polo Palafox, presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, en las elecciones internas para elegir consejeros distritales de Morena y que lo sacaron adelante. Esto no lo toleró Vargas Landeros y ayer destituyó a Alma Marien Fierro como directora de Educación y a Rodolfo Ramos como director del Instituto Municipal de la Juventud, dos posiciones cedidas al PAS tras el pasado proceso electoral. Por su propio criterio o porque le calentaron la cabeza, el alcalde decidió ponerle distancia al PAS. O sea, a Cuen Ojeda. Muchos entienden la decisión de Vargas Landeros porque no es correcto que sabiendo que Polo Palafox es su acérrimo adversario le den el total respaldo para estar en una posición en donde él no quería que estuviera.

LO ACERTADO O NO de la decisión de Vargas Landeros no se sabrá pronto sino hasta los procesos electorales venideros. Algunos ven muy difícil que la relación se restablezca en la marcha de este trienio. Sin embargo, lo que hicieron los operadores pasistas en el proceso interno de Morena fue considerada una afrenta para Vargas Landeros, que reaccionó de esa manera. Unos dicen que se la podía haber pasado viendo para adelante y suavizando las relaciones hasta con el propio Polo Palafox, pero a como se ha comportado este, el alcalde desechó esa posibilidad.

LA RELACIÓN ya estaba accidentada desde el caso del regidor Carlos Roberto Valle Saracho. Para llevar la fiesta en paz, el alcalde cedió a la pretensión de Cuen de quitar a Valle Saracho de coordinador de regidores de su partido. En un principio se resistieron, pero al final la administración municipal reconoció a Ramón Salmerón como coordinador, para coraje de Valle Saracho. Dicen que este se atufó más con el triunfo de Polo Palafox en Morena, pero se logró, con la elección morenista, lo que quería: contaminar la relación de Vargas Landeros con Cuen. En resumidas cuentas, Valle Saracho y Polo Palafox van a ser factor del derrumbe, porque les han puesto oído, de alguno de los dos proyectos, el de Vargas Landeros o el de Cuen Ojeda. O en un descuido el de los dos.

CON EL CESE de Fierro y Ramos, el alcalde coloca en el gabinete a sus “leales”. En la Dirección de Educación nombró a Sixto Rosas, quien sí da el perfil. Y en el Instituto Municipal de la Juventud colocó a Karen Félix Peralta. Aprovechó la recta para nombrar a Hilda Rosario Báez como gerente comercial de Japama y ratificar a Sergio Bueno como director general en Comun. ¿Y Felipe Juárez? No tarda en saberse si se queda o se va del Instituto del Deporte.

Y LO QUE FALTA saber también es si le va a dar las gracias o no a Hólincer Castro como subsecretario de Bienestar. Y es que Vargas Landeros dijo que el funcionario que resultara electo consejero en Morena se iba del gabinete. Hólincer ganó, por lo que muchos dan por hecho que se va.