La reunión del sector cenecista en Ahome y el alcalde Gerardo Vargas Landeros fue el santiago en la lucha por las sindicaturas

El balance. Con el panorama completo a dos meses de asumir el poder, el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, hizo el balance de lo que le dejó la pasada administración del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman: malos servicios públicos, baches, una ciudad sucia, entre otras deficiencias. En realidad, Vargas Landeros no podía hacer otra conclusión porque eso está a la vista de todos. El fracaso de la gestión de Chapman y sus funcionarios es evidente. No se puede ocultar. Lo que resta es que Vargas Landeros recomponga las cosas para medio salvar el proyecto de la Cuarta Transformación en el municipio. La decisión que anunció ayer es la de limpiar la ciudad de la publicidad en la infraestructura urbana. No solo eso sino que ya no se otorgarán permisos para que se pegue publicidad en los espacios públicos.

En sus puestos. Por cierto, Vargas Landeros tranquilizó a los funcionarios de primer y segundo nivel de su administración con que está contento con el trabajo que han realizado en los primeros dos meses de gobierno. O sea, no tiene proyectado hacer los primeros ajustes en el gabinete entrando el año. La posición del alcalde se da en un momento en que algunos soltaron ese “borrego” por una causa u otra. Sin embargo, no está de más que los funcionarios municipales le metan el extra en el inicio del 2022 porque no sea que Vargas Landeros vea que no están dando el ancho para “recuperar el Mochis que todos queremos”.

Alianza. El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos en Sinaloa, Faustino Hernández, dejó la víbora chillando tras la reunión que tuvo el sector con el alcalde Vargas Landeros en Higuera de Zaragoza. Si el encuentro por sí mismo tuvo su mensaje más por el hecho de que el líder de esa organización en el Valle del Carrizo, Aristeo Verdugo, revelara que van en unidad con Sandra Leyva, esposa del exsíndico Víctor Sauceda, en el próximo plebiscito para síndico. Víctor Sauceda es cercano al alcalde, por lo que muchos entendieron que van juntos en la elección para síndico. Tras conocerse esto, muchos dan por hecho que Sandra va a ganar por todo el respaldo que va a tener. Sin embargo, hay otros que también la quieren. A Rogelio Apodaca, Rogelio Rodríguez, Georgina Lozano, entre otros, también les late su corazoncito para esa posición. Dicen que la reunión de los líderes cenecistas y el alcalde fue el santiago para las sindicaturas.

El contagio. Los amigos en Ahome del secretario de Agricultura y Ganadería estatal, Jaime Montes, están al pendiente de su salud. Se preocuparon cuando supieron que había salido positivo de coronavirus. Por medio de las redes sociales, él mismo reveló su condición de salud. No es el único en el gabinete del gobernador Rubén Rocha porque la secretaria de Turismo, Rosario Torres Noriega, tiene también el virus. Esto debería de encender la alerta en el equipo rochista porque se les ve que andan como si nada en los actos públicos.

Ofrecimiento. El desfile de funcionarios estatales sigue por los municipios de El Fuerte y Choix. Ahora le tocó el turno al secretario de Desarrollo Económico, Javier Gaxiola Coppel. Se reunió con la alcaldesa de Choix, Amalia Gastélum, y los líderes de los sectores productivos. Y no podía faltar que se diera una vuelta por la presa Huites, en donde se tiene proyectado construir el puente que va a unir Sinaloa con Chihuahua. En El Fuerte se reunió con el alcalde Gildardo Leyva y los dirigentes de los sectores productivos, a quienes ofreció capacitación y financiamiento.