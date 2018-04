La reunión secreta, Jesús Vizcarra y Osorio Chong

En su gira por Culiacán el pasado viernes, Miguel Ángel Osorio Chong se reunió en secreto con el empresario sinaloense Jesús Vizcarra Calderón. Estuvieron cara a cara y a puerta cerrada. El tema fue políticoelectoral.



Recordemos que en la gira del exsecretario de Gobierno y actual coordinador de los candidatos al Senado del PRI estaba agendada por la mañana una reunión de evaluación en el cuarto de guerra priista de Sinaloa. Al mediodía, un encuentro privado con los candidatos al Senado y diputaciones federales, así como la clase política.



Pasadas las dos de la tarde, tuvo una comida privada con petit comité, en donde estuvieron destacados empresarios y priistas sinaloenses en el residencial La Primavera. Ahí mismo se pasó a la casa de Jesús Vizcarra, en donde estuvo totalmente en privado.



La charla de amigos entre Osorio y Vizcarra habría sido total y exclusivamente de carácter político, además de ser parte del encargo con el que llegó a Culiacán el operador de la campaña presidencial de José Antonio Meade.



La misión era apapachar y convencer a Jesús Vizcarra para que se sume a Pepe Meade, ya que se encontraba neutral y había fuertes rumores de que gente cercana al empresario de la carne se había reunido con operadores de Morena.



La señal de alerta empezó cuando a principios de marzo, en la entrega de unos premios a empresarios en Culiacán, Jesús Vizcarra no brindó su apoyo públicamente al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, y dejaba abierta la posibilidad de que cualquiera podría ganar.

Otra campanada fue cuando supuestamente se buscó que Pepe Meade tuviera una reunión con trabajadores de la empresa SuKarne durante su gira por Culiacán. Al parecer no se concretó nada. Y la alerta final fue la polémica foto de Joel Valenzuela y Marcelo Ebrard, historia muy conocida por todos.



Así que la misión principal de Osorio Chong en Culiacán era sumar a Jesús Vizcarra a la campaña presidencial priista, el resultado no lo conocemos, pero seguro pronto saldrá a la luz la respuesta del empresario sinaloense.



Cabe destacar que otros grupos políticos de priistas y expriistas también se estarán sumando en los próximos días al proyecto de José Antonio Meade y de los candidatos del PRI. Muy pendientes, que la operación Cicatriz está en proceso y podría darle al tricolor una fuerte unidad de cara al primero de julio.



Elecciones. Un fuerte coqueteo envió el abanderado presidencial del PAN, Ricardo Anaya, a la candidata independiente Margarita Zavala. En el foro del Tec de Monterrey a la pregunta “¿si no fuera candidato a la Presidencia por quién votaría?” Respondió: “Si yo no hubiera sido el candidato del PAN, pues probablemente habría sido Margarita y por supuesto que yo la hubiera apoyado”. De ese tamaño están los coqueteos. Atentos.



Defensa. El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, advirtió en su gira por Torreón que la “mafia del poder” está juntando dinero para financiar la guerra sucia en su contra. Lo que es muy claro es que vienen spots muy agresivos contra López Obrador y en su equipo ya hay nervios porque empiezan a definirse los indecisos.



Por cierto, el día de ayer, el Instituto Nacional Electoral rechazó bajar los spots que vinculan a López Obrador con la violencia magisterial. Así que no prosperó la denuncia de Morena.



Memoria política. “Tres facultades hay en el hombre: la razón que esclarece y domina; el coraje o ánimo que actúa, y los sentidos que obedecen”, Platón.