La rosca, una excusa para festejar la vida

La vida sigue. Hay caminos agrietados o puertas que se cierran para que otras se abran; y si no se abren, hay que abrirlas con temple y resiliencia.

Si algo nos ha demostrado esta pandemia, es lo vulnerables que somos; pero, en medio de esa debilidad humana, nuestra misma naturaleza construye fortalezas para continuar, no ignorando el dolor, sino a pesar del mismo.

Los problemas económicos y emocionales producto de la crisis sanitaria han sido fuertes, y el futuro es incierto. Pero debemos estar tranquilos, atentos a lo que se presente.

Ayer, los ciudadanos salimos a las calles en busca de alguna rosca o pan dulce para que el Día de los Reyes Magos no pasara desapercibido, tener una excusa para que los niños en casa tuvieran un motivo para sonreír.

Más allá de si fueron respetados o no los protocolos y la sana distancia (en su mayoría sí), los sinaloenses nos dimos la oportunidad de festejar, no que tuvimos una rosca en la mesa (queda en segundo término), sino que seguimos vivos, afrontando esta crisis, llorando a ratos por los que se fueron o convalecen en algún hospital. Y, prioritariamente, festejamos por los que, fuertes o no, continuamos luchando, buscando excusas para festejar la vida.