La ruta de la vergüenza

El Juzgado Séptimo de Distrito ordenó al alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, regresar y darle posesión a PASA del relleno sanitario que se lo confiscaron sin una orden de algún tribunal administrativo.

En el informe que rindieron al juez, lo quisieron sorprender con que se apoderaron del relleno porque una cláusula según contempla que una vez concluida la concesión los bienes de PASA pasarían al municipio, asimismo argumentando un “fin social”.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Ni una cosa u otra tiene validez porque para hacer válido esto necesitaban haber instaurado un procedimiento administrativo en contra de PASA, lo que no hicieron.

En la euforia de la modificación del contrato para beneficiar a OPEcología, la revocación de la suspensión a PASA y el acuerdo de Cabildo para terminar la concesión con esta empresa, Chapman perdió la perspectiva y hoy paga los platos rotos de sus excesos.

Su imagen se deterioró aún más, lo que parece no importarle con tal de hacer valer su voluntad.

Estaba claro que la confiscación del relleno sanitario se había hecho de manera ilegal, pero los funcionarios de Chapman sostenían lo contrario con argumentos infantiles.

Estos dan la cara porque Chapman en estos casos no se digna a darla. Eso sí no desaprovecha acto para erigirse en el paladín del respeto a las leyes, lo que ya no le está.