La saeta de los Venados

Si hay un jugador que sin ser el máximo jonronero y productor de su equipo ha logrado causar el impacto suficiente para ser tomado en cuenta como jugador más valioso no solo de su club, sino de toda la liga, ese es Jeremías Pineda. El dominicano se unió tarde al club rojo y si volvió es por la buena relación que tiene el gerente porteño Jesús Valdez con directivos en Dominicana. Pineda pertenece a los Gigantes del Cibao, quienes no lo necesitan y lo volvieron a ceder a los porteños. Abre la semana con 24 robos, es el mejor en ese departamento, pero esta campaña además de su juego de velocidad tenemos que ver la aportación del promedio que batea, el segundo mejor del circuito. Es también el mejor en el porcentaje de embasado. Es un auténtico catalizador para el conjunto mazatleco.

No hay en las ligas que conforman la confederación del caribe un tipo como Pineda en el renglón de los robos. Con esas 24 estafas supera a los líderes de Venezuela, Cuba y Dominicana. En Puerto Rico aún no inicia el show. El que más se “acerca” a Jeremías es con once robos Cade Gotta, de los Bravos de Margarita.El “mercurial” quisqueyano tiene a Venados con el mejor récord global en LMP hoy en día.

OTRO BRASILEÑO EN EL PACÍFICO

Luciano Fernando se llama el nuevo refuerzo de los Venados. Llega de un país que es conocido por el beisbol como Japón, aunque él es nativo de otro más conocido por el futbol: Brasil. Nativo de Matto Grosso, pero criado en el país del sol naciente, Fernando es un jardinero que pertenece a las Águilas Doradas de Rakuten. Le ha tocado ser compañero de Agustín Murillo y Japhet Amador en esa organización. Es de características que narré antes: resalta su velocidad. En su país de crianza debutó en el equipo grande de Rakuten en 2015 como bateador emergente ante Shohei Otani, el fenómeno que lanza y batea y está listo para firmar en Grandes Ligas.



OTANI, ¿TRIUNFARÁ?

Shohei Otani envió por medio de su representante cartas a los 30 clubes de la Gran Carpa. Muy sencillo el contenido de la misiva: ¿por qué me quieren? ¿Dónde me pondrán a jugar? Par de preguntas claves. Ahora bien, japoneses han llegado muchos, lo más selecto a el nivel más alto de pelota, pero el éxito es de unos cuantos, la gran mayoría ha sido “flor de un día.” Ichiro Suzuki va al salón de la fama, tiene más de 3 mil hits. Este fenomenal bateador deja la vara muy alta para sus compatriotas. En picheo Hideo Nomo fue extraordinario los primeros años, lanzó juego sin hit ni carrera en ambas ligas, pero su carrera vino a pique por lesiones. Daisuke Matsuzaka y Yu Darvish surgieron con más fuerza de los clásicos mundiales. El primero ya regresó a su patria luego de haber tenido 2 años muy buenos y nada más. Al segundo que tiene mucha calidad lo atacaron rápido las lesiones y no parece ser el mismo pitcher. Hideki Matsui tuvo buenos años y hasta fue MVP de una Serie Mundial, la de 2009 con Yanquis. Pero le ocurrió como a muchos de sus coterráneos, las lesiones lo atacaron y acortaron su estancia en Estados Unidos. Ojalá le vaya bien a Otani. Pero fácil no será.