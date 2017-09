La saturación informativa

¿Ha oído hablar del síndrome de fatiga informativa? Dicen los estudiosos que se produce cuando se expone al cerebro a una mayor cantidad de datos de las que puede procesar, provocando una saturación tal que puede reflejarse en dificultad para distinguir lo real de aquello que carece de fundamento.De eso nos acordamos en este espacio al ver un video en que se “devela” que el gobierno desde hace meses sabía que iba a temblar y no lo dijo para mantener el control político. El caudillo cibernético que ahí sale cierra con la histriónica súplica “compártelo, antes de que el gobierno lo borre”.Para esto, hay que aclarar que el mentado video sigue circulando y los únicos que lo han borrado son aquellos que lo consideran –consideramos, me incluyo– un soberano exabrupto (por no decir más bonito).Prestar credibilidad a semejante burla para la comunidad científica la entendería uno si proviene de quienes venimos de la era de la palanca y los botonazos; pero no, el video provino de gente joven, muchachos que nacieron en la era pos-internet, que tienen acceso a tantísimos bancos de datos…Y pues es ahí justo donde radica el problema, en que llega tanta información a través de redes sociales que la memoria (la de la persona, no del celular) se satura y no son pocos quienes dan por verdad absoluta e indiscutible todo lo que les llega vía internet, lo mismo un remedio casero que cura tal o cual enfermedad, que la predicción de sismos.Si en este espacio nos preocupa esa falta de filtros a la hora de recibir y compartir sin miramientos una información tan disparatada, más nos preocupó ver cómo personas que minutos antes se mostraban solidarias con los damnificados en Oaxaca y Chiapas, de súbito cambiaron su actitud porque el #$%” gobierno no alertó a la población del día, hora y lugar en que iba a temblar así de fuerte.No vamos a meter aquí las manos por el gobierno de ninguna nación, pero basta revisar cuanto centro de investigación sismológica se le ocurra, y que sea serio, para verificar que hasta ahora los sismos no se ha logrado pronosticar.No son ciclones a los que se les puede dar seguimiento. La semana que recién terminó la naturaleza nos recordó por qué es la Madre Naturaleza y, madre al fin, lo que ocurre cuando no la respetamos.Por lo demás, queremos hacernos a la idea de que dar por bueno un video tan absurdo se debió a que en ese momento se padecía el síndrome de fatiga informativa, con tanto hecho del cual estar pendiente.Antes de poner el punto a este espacio, queremos recordarle que hay miles de personas afectadas por el sismo, gente que perdió seres queridos, o su patrimonio, o ambos. Levantarse de entre los escombros (literal) no será fácil y llevará tiempo.Las necesidades no se acabarán ni en una semana, ni en un mes y quizás ni en un año, por ello le invitamos a donar, si es dinero en la cuenta de la Cruz Roja, si son alimentos o productos de aseo personal en cualquiera de los centros de acopio que hay por todo el estado.Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera por favor en [email protected] En Twiter en @MarisaPineda Que tenga una semana sin sobresaltos.