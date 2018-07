La segunda crisis de AMLO

El nombramiento de Manuel Bartlett como titular de la CFE desató la segunda gran crisis del próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



Cuando apenas superaba los señalamientos de corrupción del fideicomiso de Morena para los damnificados por el sismo del año pasado, llegó la noticia del presunto autor del fraude electoral del 88 y expriista Manuel Bartlett, premiado con tremendo cargo.



Definitivamente ha sido un desgaste innecesario, ya que Bartlett tiene un perfil más partidista, ahí hubiera hecho menos daño. La imagen de Morena y AMLO, que todavía no tiene la constancia de presidente electo, se ha ido desgastando, seguramente llegará a la toma de protesta con dos crisis fuertes y varios raspones de corrupción.



Recordemos que la ciudadanía votó en contra de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto y de los priistas. Al parecer no sólo el PRI no aprendió la lección del pasado primero de julio.



La misma Tatiana Clouthier reconoció que había mejores opciones que el desprestigiado Bartlett. La excoordinadora de campaña de AMLO afirmó a medios nacionales que aunque no haya sido bien recibido no quiere decir que se acabó el país. Clouthier será la subsecretaria de Participación Ciudadana y organizaciones civiles, cargo que es muy menor para la importancia que tuvo en campaña.



Cabe destacar que el mismo Andrés Manuel defendió la designación de Manuel Bartlett al señalar que cuenta con la experiencia suficiente para dicho cargo, hasta aseguró que desde hace muchos años defiende la industria eléctrica.



Definitivamente para asumir ese golpe negativo, el virtual presidente electo debió tener un enorme compromiso porque la bola de nieve continúa creciendo.



Muy pendientes porque siguen las reacciones de rechazo en contra de Bartlett y la oposición no pierde el tiempo para capitalizar la señalada designación.



Destacada. Quien estará de ponente en la Cumbre de Comunicación Política en Lima, Perú, es la diputada federal sinaloense Paola Gárate. Estará hablando de un tema muy coyuntural, nada más y nada menos que de cómo sobrevivir a un tsunami electoral. Así que muy interesante.



Labor. Nos adelantan que está muy activo el secretario de Turismo Marco García Castro, quien entregará muy buenos números durante el periodo vacacional. Sin duda, el puerto de Mazatlán se encuentra entre los principales destinos turísticos de país. Suenan buenas noticias por la oficina de Marco García, muy pendientes.



Apoyo. Desde este espacio enviamos el más sincero pésame al exgobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla, por el sensible fallecimiento de su madre, la señora Consuelo Padilla. Sabemos que fue una gran mujer que mantuvo unida a su familia, siempre muy orgullosa de sus hijos.



Lamentamos profundamente la pérdida de la familia Aguilar Padilla y los acompañamos en estos momentos difíciles. Un fuerte abrazo.



Memoria Política. “La amistad del hombre es con frecuencia un apoyo; la de la mujer es siempre un consuelo”, Jean Paul.