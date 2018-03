La señal falla tanto como la promesa del ‘inter’

Quien prometió mayor capacidad en internet fue el ‘secre’ de Innovación , José de Jesús Gálvez, anunciando en el Tecnológico de Culiacán que la universidad contaba con una conexión rápida y eficiente. Sin embargo, al hacer el intento de conexión, la prueba falló. Algunos alumnos señalan que la señal se va de manera constante, por lo que ya ni le hacen el intento. De manera que urge un técnico en Sistemas que pueda ayudarlos. Si sabe de alguno o usted le sabe a eso, llame al teléfono (667) 758 01 00, y repórtese.El director General de Servicios Públicos Municipales en Ahome, Mario Augusto Monreal Loera, necesita con urgencia un grupo de voluntarios que le ayude a limpiar todo el fraccionamiento San Rafael, pues la gente se queja de que los vecinos de todo alrededor lo agarran de basurero y ninguna autoridad hace nada, ni por evitarlo, mucho menos por limpiarlo. Dada la condición de austeridad de la administración municipal, no puede ofrecer un sueldo fijo, por lo que pide voluntarios que no le saquen a la chamba, así que aquel valiente que se anime, puede llamarle directamente al funcionario al ‘fon’ (668) 816 40 09, y puede que reciba algo como paga.Hace falta un detector de mentiras en Guasave, pa’ saber quién no está diciendo la verdad en cuanto a las fallas en el alumbrado público y su poca reparación, pues el representante de la empresa que las vendió dice una cosa y el director de Obras y Servicios Públicos en el municipio dice otra. Si tienes el aparato necesitado, favor de echarle la llamada al mero mero de dicho departamento, Francisco Miguel Retamoza, al teléfono (687) 871 87 09.Se solicitan chamanes y brujos, de preferencia de Catemaco, pa’ que le hagan una limpia a los productores de la región del Évora, pues cuando no les llueve, les llovizna. Ahora les tocó la de perder a los horticultores, quienes cerraron el ciclo con precios muy bajos para la comercialización. Si sabes dónde contactar unos buenos brujos, échale una llamadita al ‘chaca’ de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías, al (673) 732 12 09.En Mazatlán, jefes policiacos se han bajado de las patrullas pa’ escuchar de viva voz las denuncias de los vecinos, sobre todo aquellos que viven en las periferias de la ciudad. La noche del miércoles, comandantes se reunieron con habitantes del fraccionamiento Villa Carey, quienes se quejaron por la falta de vigilancia, ante lo que los policías se comprometieron en redoblar esfuerzos pa’ llevar la tranquilidad a ese rincón del puerto. Los vecinos se mostraron agredecidos, sin embargo, les pondrán el dedo con el secretario Joel Ernesto Soto, en caso de que sea puro ‘choro’ lo prometido. El ‘fon’ al que se puede comunicar es el (669) 984 10 87, pa’ que le jale las riendas a sus muchachos, que no están cumpliendo.