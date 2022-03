La sensación de estar en otro lado

audima

Eran las 07:00 de la mañana y llegó muy temprano a mi mesa mi vecina y amiga Mariquita, a tomarse un café y unos quequis hechos de plátano. Son sus favoritos. Se veía esplendorosa, y claro, era su cumpleaños. Hay personas que no les gusta cumplir años. De hecho, esconden hasta la fecha. Pero ella es una de las personas que conozco que disfruta mucho ese día. ¿Cuántos cumple? No sé ni quiero saberlo. Ella cumple los que ella quiere, pero, el tema principal que se puso en la mesa es un tema que nos gusta mucho, y es sobre la creencia que tienen muchas personas de que un lugar o escenario ha sido duplicado, existiendo en dos o más espacios simultáneamente, o bien, que hay sido “cambiados o reubicado” en otro lugar.

Hay mucha gente que si lo piensa, a veces hasta uno mismo, esas temáticas son muy comunes en películas de ciencia ficción, pero, eso tiene nombre, y se llama Paramnesia reduplicativa. El término paramnesia hace referencia a cualquier error en el proceso de almacenamiento, lo que genera una distorsión en la información original.

Al respecto, algunos autores sugieren que la paramnesia es una alteración cualitativa de la memoria –contenido–, en contraposición con la amnesia, que tiene un carácter cuantitativo (Marková y Barrios, 2000). Algunas de las causas pueden ser las siguientes: -Daño en el hemisferio cerebral derecho. -Daño principalmente en el lóbulo frontal, y con menor prevalencia en el lóbulo temporal y parietal. -En el caso de la lesión frontal, se cree que la causa de la paramnesia reduplicativa es la alteración en las habilidades metacognitivas.

Síntomas de la paramnesia reduplicativa: Existen algunas manifestaciones que deben ser tomadas en cuenta a la hora de detectar este trastorno. A continuación, mencionaremos los síntomas principales de la paramnesia reduplicativa:

-Delusión respecto a la identidad o unicidad de una persona: por ejemplo, alguien puede creer que una misma persona está en dos lugares con una gran distancia de por medio en España a pesar de haberla visto una sola vez o que ha sido duplicada. Esto es denominado como falsa identificación reduplicativa.

-Certeza respecto a la ubicación de un sitio y/o una persona: El paciente que padece de paramnesia reduplicativa no duda acerca de que una misma persona o un mismo lugar haya sido duplicado o copiado, sino que tiene una convicción absoluta acerca de estos hechos. Aquí no se trata de una fantasía sino de una seguridad absoluta. Si a todo esto le agregamos a todo lo que estamos expuestos en redes sociales sobre el tema de que existen mundos paralelos y dimensionales, sería un gran plus para darle rienda suelta a nuestras ideas delirantes.

Si usted está pasando por este tipo de situación, recuerde visitar a un especialista de la salud mental. Hasta aquí mi colaboración, y esto no se acaba hasta que muera la última neurona. Amén.