La seriedad del periodismo fricción

- En los últimos días se hizo correr la versión de que los Mayos de Navojoa le habían pedido prestado dinero a los Charros de Jalisco “para pagar la nómina”. Nada raro, no el hecho, sino que la versión haya surgido de esa perversa y nefasta versión del periodismo “ficción” que se observa en el medio beisbolero de México. Más que por fallas de las fuentes que dizque filtraron la información (que no fue cotejada por el medio), lo falso de lo informado se basa mucho en el dolo y la mala leche. Se incurrió en la mentira y no hay un “disculpe, mentimos” sino mejor fue “¿cuántos likes nos dio la nota?”. Eso ya es lo de diario. Curioso es que tanto audiencias como el gremio beisbolero identifica ya con nombre y apellidos a quienes ejercen ese periodismo “fricción” que busca golpear para hacer saber que existe “el cuarto poder”, aunque al final, al otro extremo, exista quien aceite la mano. No son golpes gratuitos, va factura de por medio. Sicarios del teclado que se hacen por mirlos blancos siendo cuervos que ya han sacado varios ojos a quienes los han criado y que, de remate, casi piden el Pulitzer por su labor deformadora. ¿Ética profesional? No la encuentran el diccionario. En una liga como la LMP, en donde los clubes ya no pagan cuotas porque la propia liga acumula sustanciales participaciones para todos, la “pobreza” que se atribuye a unos es tan imaginaria como la veracidad del medio que la supone. Que si la cosa era “pegarle” a Víctor Cuevas, muy obvia la intención, bastante absurda la manera de hacerlo. Capaz y el “pseudopréstamo” era pago y ni quien lo “filtrara”.No, no somos convictos de ningún dogma. No creemos que la LMP sea “una liga perfecta” como haters y el George Clooney de Xochimilco plantean. Tiene fallas y cosas que no nos convencen, tales como el adefesio del “mejor perdedor” o proyectos como el Juego de Estrellas. Pero no dejamos de reconocer aciertos, que no necesitan mencionarse, ya que se trata de la liga que mejor nivel de espectáculo presenta en México, que cuenta con la mejor infraestructura (estadios) y que más gente convoca a seguirla. Pero que nosotros sepamos, no es una liga donde se alojen ideas perversas, tan y como supone el periodismo “fricción” que bien puede ser también de pacotilla. En lo que viene siendo su más reciente mentira-falsedad, echa balazos a la LMP (versión sugerida por “alguien” o por “alguno$”) de que la liga “sigue sin responsabilizarse del pago a sus jugadores fuera del roster” y que tener una lista de 70 es una práctica “abusiva”. No, no es desconocimiento ni otra “mala” de la fuente: es simplemente dolo por no decir que ganas de fregar. Es de sentido común que cada club tenga sus rosters ampliados, tal y como lo establece el Winter League Agreement por disposición de Grandes Ligas. Si la intención de lo mal informado es actuar como defensor de peloteros (¿también hacer mártir a Marco Carrillo?), que litiguen en oficinas, no en los medios. Que sepamos, todo pelotero fuera de roster 29 tiene toda la libertad de jugar en otro lado, en otra liga. ¿Cuántos peloteros que aparecen en las listas LMP están actuando en la LIM o en la Meridana? Pedir que se les pague a los de fuera de roster es un despropósito por no decir que el argumento fácil para hacerla de engañabobos, por no decir que para difamar. Que si Carillo se peleó con Cuevas y el primero usa al medio para golpearlo, el idiota es el medio por oolocarse en medio, buscando el papel protagónico o la ”exclusiva” que muy seguido queda en mentira flagrante.Puede que en este tema subyazca otra pretensión que se esté urdiendo desde el centro del país. Medidas de MLB que se deben adoptar para evitar concentraciones monopólicas de peloteros es una vertiente y que se entiende luego de la “tranzota” entre Diablos y Tigres. Ya se sabrá. Por ahora, queda en evidencia de que el periodismo “fricción” anda como el cazador novato, que tira el escopetazo sin apuntar, a ver si cae un ave. (Van escopetazos al norte, al sur, al verano, al invierno). En época decembrina, luego del aguinaldo, lo que caiga es bien recibido. Que si alguien dijo alguna vez que “el único patrimonio del periodista es su buen nombre”, a quienes ejercen el periodismo de “fricción” no les ha llegado la frase. Y luego se atarean atendiendo asuntos pendientes como demandas y esas yerbas.