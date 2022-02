audima

Intolerancia. Muchos dicen que era cuestión de tiempo para que los regidores Carlos Roberto Valle Saracho y Angelina Valenzuela Benites llevaran al Cabildo al nivel de mercado por su lucha de “ego y protagonismo”. La sesión de Cabildo pasada mostró que son alérgicos a la crítica. Algunos señalan que la reacción de ambos, pero más del regidor, es reflejo de la soberbia del poder. Es infantil que Valle Saracho se diga agredido, ofendido, insultado, porque Valenzuela Benites haya cuestionado su trabajo. Su reacción recordó a no pocos al exalcalde Guilllermo “Billy” Chapman. Eso sí, tras la sesión aclara que él no es Chapman. No es la primera vez. Ya el regidor petista Julio Valdez le dijo en una de las sesiones que no se enoje cuando se le hace una observación. Ahora en plan de venganza por la osadía de cuestionarlo, Valle Saracho la agarró contra Valenzuela Benites por traer patrullas en la que se movilizan los agentes que la cuidan.

¿Qué él no ha traía unidades oficiales? ¿Eso no era desvío de recursos? Hasta amenazó con demandarla penalmente por el desvío de recursos, e incluso dijo que no importa que salga involucrado el alcalde Gerardo Vargas Landeros. Incluso, se puso como reto desaforar a Valenzuela Benites. Habrase visto.

Victimización. Sin embargo, Valenzuela Benites no se queda atrás. Dicen que no puede todo el tiempo andar acusando violencia política en razón de género cuando la cuestionan. En una situación de debate ríspido, de antemano habrá expresiones duras y más cuando hay quienes no controlan sus impulsos y quieren imponerse con expresiones agresivas para infundir “terror”. Es cierto que logró que Chapman fuera sentenciado por violencia política en razón de género, pero algunos señalan que en la actualidad no se llega a ese nivel como para “agitar las aguas en la administración”, ya que ya involucró a Magdalena Rocha, directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Por lo ocurrido en la sesión y posterior a ella, hay quienes señalan que la exsíndica no está en muy buena posición, sobre todo por la conducta política que tuvo en el proceso electoral. Se fue de Morena para ser candidata de otro partido a la alcaldía, pero a la vez ir en el primer lugar de las regidurías pluris, lo que logró perdiendo. Y ahora dice que es de ¡Morena! Y así por el estilo.

A poner orden. Como el caso está “manchando” al Cabildo y desviando la atención a lo “verdulero” que en el trabajo de la administración, el alcalde Gerardo Vargas Landeros dijo ayer que intervendrá. Que nadie va a manchar su administración. En realidad, no puede reconvenir a uno y otro porque los regidores son sus pares, pero sí tiene mecanismos de poder para “meterlos en cintura” si es que se le rebelan. ¿O no?

A lo grande. Ya están corriendo las invitaciones entre los líderes del sector cenecista y autoridades para la toma de protesta como líderesa del Comité Municipal Campesino número 5 de Gloria Valdez, comisariada del ejido Jiquilpan. El acto va a ser mañana a las 10:00 horas en el edificio de la organización cenecista. Va a haber comelitonga, un fiestón.

¿Reacomodo? Las aguas están agitadas en El Fuerte no solo por el plebiscito para la designación de síndicos, sino por las versiones de reacomodo en el gabinete del alcalde Gildardo Leyva. Se habla que Gabriel Félix, director de Comunicación Social, está en la cuerda floja. Hay señalamientos, pero dicen que lo que está pesando más en Leyva son otras cosas. Incluso, algunos fortenses ya mencionan a Rauffel Guerrero o René Vega como sus relevos. Una cosa es que “anden de boca en boca” y otra es que lleguen.